POLIZEIBERICHT

Unfall auf Autobahn: zwei Verletzte

Kirchsteigfeld - Am frühen Dienstagmorgen ist ein Mercedes wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit bei schlechter Witterung auf der Autobahn 115 ins Schleudern gekommen. Zwischen Drewitz und Babelsberg drehte sich der Wagen des 53-Jährigen mehrfach, prallte gegen die Leitplanke und anschließend in ein anderes Auto. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 13 000 Euro.

Verwirrter Mann randaliert

Berliner Vorstadt - Am Dienstagabend hat ein 27-Jähriger in einem Einkaufsmarkt und dann an einer Tankstelle in der Berliner Straße randaliert. Er riss Kartons und Waren aus den Regalen, klaute einen Blumenstrauß und anschließend in der Tankstelle Zigaretten. Die Polizei nahm den Mann fest, wobei er sich heftig wehrte und auf die Beamten einschlug. Nach ersten Erkenntnissen soll er psychische Probleme haben. Nach Rücksprache mit einem Arzt wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahl und Sachbeschädigung.

Audi A5 gestohlen

Babelsberg - Im Laufe des Dienstags wurde von einem Parkplatz in der Nähe der Universität Potsdam ein blauer Audi A5 gestohlen. Der Halter hatte seinen Wagen am Morgen in der August-Bebel-Straße abgestellt, am Abend war er verschwunden. Das Auto mit dem Kennzeichen P-IL 63 wurde international zur Fahndung ausgeschrieben.

Angebranntes Essen führt zu Notruf

Am Stern - Am Mittwochnachmittag alarmierte eine Frau wegen eines Küchenbrandes in ihrer Wohnung in der Gaußstraße die Feuerwehr und die Polizei. Noch während der Notrufannahme schaffte es ihr Sohn aber, das Feuer trotz dichten Rauches zu löschen. Ursache war angebranntes Essen auf dem Herd. Es wurde niemand verletzt. PNN