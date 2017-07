25.07.2017

Polizeibericht für Porsdam : Jeepfahrer verursacht mehrere Unfälle

Er hat mehrere Autos gerammt und sich auf der Straße überschlagen: Ein junger Mann wurde vorläufig festgenommen, nachdem er sich vorher offenbar betrunken hinters Steuer gesetzt hatte.

Potsdam - Ein Autofahrer hat am Montag mehrere Unfälle in Potsdam verursacht. Seine Fahrt endete, als er sich mit seinem Wagen überschlug. Zunächst war der Mann über die Mittelbegrenzung der Breiten Straße auf die Gegenfahrbahn gefahren. Dabei beschädigte er mehrere Begrenzungspoller. Dann prallte er dort mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto. Dessen Fahrer erlitt einen Schock.

Nach Zeugenberichten war der Verursacher mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Nach dem Unfall auf der Breiten Straße fuhr er in Richtung Heinrich-Mann-Allee, überschlug sich auf Höhe Friedrich-Wolf-Straße und kam auf der Seite zum Liegen. EinTest ergab einen Alkoholwert von mehr als einem Promille. Der Fahrer, offenbar zwischen 20 und 30 Jahre alt, wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Wagen handelte es sich nach Angaben der Polizei um einen Jeep der Marke Hyundai, zugelassen in Niedersachsen. Der Fahrer wollte zu seiner Identität und den Gründen seiner Unfallfahrt keine Angaben machen. Die Potsdamer Polizei ermittelt.