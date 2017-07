Gestaltungsrat fachkundig neu besetzt

Der Potsdamer Gestaltungsrat hat vier neue Mitglieder. Künftig werden neben den beiden bisherigen Mitgliedern Axel Lohrer und Helmut Riemann die Bauexperten Angela Mensing-de Jong, Sophie Wolfrum, Petra Kahlfeldt und Dieter Eckert in dem Sachverständigengremium arbeiten. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Stadtverordneten hätten die Personalien bereits abgesegnet.

Der Gestaltungsrat soll zur Verbesserung des Stadtbildes beitragen und städtebaulichen und architektonischen Fehlentwicklungen vorbeugen. Dazu tagt das neutrale unabhängige Sachverständigengremium alle zwei Monate zu einzelnen Bauprojekten, die dann mehr oder weniger kritisch gewürdigt werden. Dazu gibt der Rat konkrete Empfehlungen. Die Sitzungen finden inzwischen wie berichtet nicht öffentlich statt.

Die neuen Mitglieder sind durchaus profiliert. Angela Mensing-de Jong ist Professorin für Entwerfen und Städtebau an der Technischen Universität (TU) Dresden und unter anderem bereits Mitglied des Gestaltungsrates Bamberg. Auch neu ist Sophie Wolfrum, Professorin für Städtebau und Regionalplanung an der TU München und bereits Mitglied in den Gestaltungsräten in Ostfildern, Pforzheim und Lörrach. In den vergangenen Jahren erhielt sie unter anderem den Deutsche Städtebau- sowie den Deutschen Landschaftsarchitekturpreis. Zahlreiche Preise hat auch Petra Kahlfeldt in den vergangenen Jahren erhalten, darunter den Europäischen Kalksandstein-Preis und den Deutschen Natursteinpreis. Kahlfeldt ist seit 2004 Professorin im Lehr- und Forschungsgebiet „Bauen im Bestand, Denkmalpflege und Entwurf“ an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg, der Universität Bologna und der Beuth-Hochschule Berlin. Zuletzt Dieter Eckert: Der Architekt war fünf Jahre Gastprofessor am Institut für Architektur der TU Berlin und hatte mehrere Jahre Lehraufträge am Studiengang Architektur der Fachhochschule Potsdam.

Potsdams Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) bedankte sich auch bei den Mitgliedern – Ulla Luther, Mara Pniardi und Anke Schettler –, die den Rat nun turnusgemäß verlassen haben. HK