29.06.2017

Muslime in Potsdam : Schwierige Suche nach Moschee-Standort

Bild vergößern Noch immer hat die Stadt für die muslimische Gemeinde in Potsdam keine dauerhafte Stätte für die Freitagsgebete gefunden. Foto: S. Gabsch

Noch immer haben viele Muslime in Potsdam kein Gebäude, in dem sie dauerhaft ihre Freitagsgebete abhalten können. Die Stadt will aber noch in diesem Sommer eine Lösung präsentieren.

Potsdam - Die Suche nach einem neuen Moscheestandort für die Potsdamer Muslime gestaltet sich offenbar schwierig. Bisher sei noch kein geeignetes Gebäude gefunden worden, an dem die Freitagsgebete dauerhaft abgehalten werden könnten, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Mittwoch. Man gehe jedoch davon aus, dass „wie angekündigt noch im Sommer gemeinsam mit dem Verein ein neuer Standort präsentiert werden kann“.

Inzwischen seien zahlreiche Standorte geprüft worden, darunter auch ein zuletzt übergangsweise von der Eisenhart-Schule genutztes Gebäude in der Kurfürstenstraße, sagte der Sprecher. Die Nutzung des Hauses werde aber aufgegeben, denn eine neue Nutzung als Versammlungsstätte würde sehr hohe Investitionen mit sich bringen. „Der Standort wurde daher nicht weiter verfolgt“, sagte der Sprecher. Auch andere leerstehende Gebäude sowie Hallen privater Eigentümer, die für Veranstaltungen genutzt werden könnten, seien angefragt worden, hieß es. Ausschlusskriterium sei dabei jedoch häufig die fehlende Genehmigung als Versammlungsstätte für 400 Personen. Zudem könne oft nicht garantiert werden, dass die Räume jeden Freitag zur Verfügung stehen.

Viele Muslime haben auf dem Gehweg gebetet

Seit einigen Monaten steht den Potsdamer Muslimen ein Veranstaltungsraum in der Tropenhalle Biosphäre für die Freitagsgebete zur Verfügung, die Miete übernimmt die Stadt. Zuvor hatten viele Muslime wegen der beengten Verhältnisse in den bisherigen Gebetsräumen Am Kanal auf dem Gehweg beten müssen. Die Zahl der Muslime in Potsdam ist seit der Flüchtlingskrise stark gestiegen. (mit epd)