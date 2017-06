29.06.2017

Potsdam : Starker Regen sorgt für Verkehrschaos

Bild vergößern Der stark anhaltende Regen sorgte für überlaufene Straßen. So auch in der Hebbelstraße. Foto: S. Gabsch

Der Dauerregen brachte überflutete Straßen in Potsdam. Es staute sich überall im Stadtgebiet. Die Feuerwehr musste immer wieder ausrücken.

Potsdam – Der starke Dauerregen hat am Donnerstagnachmittag für Staus nahezu im ganzen Stadtgebiet Potsdam gesorgt. Am Mittag begann der Regen – am Nachmittag sammelte sich das Wasser auf mehreren Straßen. Horstweg, Zeppelinstraße, Gutenbergstraße, Nansenstraße und Lennéstraße seien besonders betroffen, sagte Nicole Naake von der Feuerwehr Potsdam den PNN. „So lange Wasser nachläuft, bringt es nichts, zu pumpen“, sagt sie. „Was wir rauspumpen, läuft sofort wieder rein.“ Manchmal sei auch der Eigentümer in der Pflicht, ehe es für die Feuerwehr Sinn ergebe, zu pumpen.

Es staut sich in der Potsdamer Straße stadteinwärts, der Zeppelinstraße, Pappelallee, Berliner Straße, Jägeralle, Friedrich-Engels-Straße, Am Schragen, Großbeerenstraße Schopenhauerstraße, der Behlertstraße, der Breiten und auf der Nuthestraße. Auch auf der Langen Brücke kam es zu Staus. In zahlreichen anderen Straßen fließt der Verkehr nur zähflüssig.

Auch der Straßenbahnverkehr ist teilweise beeinträchtigt. So ist die Linie zwischen Platz der Einheit und Pirschheide unterbrochen, ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.

Die Feuerwehr muss häufiger ausrücken. Am Nachmittag sind die Kräfte im Horstweg im Einsatz, wo das Wasser in ein Studentenwohnheim läuft. In der Saarmunderstraße sei ein weiterer Wagen im Einsatz – dort läuft das Wasser durch die Wände eines Wohnhauses.

Aufgrund der Regenmengen kommt es im Moment zu einem erhöhten Einsatzaufkommen. Die freiwilligen Feuerwehren der @LH_Potsdam sind im Einsatz — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) 29. Juni 2017

Bereits am frühen Nachmittag mussten Kräfte nach Groß Glienicke ausrücken – dort drohte ein Regenwasserrückhaltebecken überzulaufen. Mit einer Pumpe sei das Wasser der Kanalisation zugeführt worden. Auch in der Wilhelmgalerie und im fx.Center in Babelsberg regnete es rein.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Nachmittag eine Unwetterwarnung für Potsdam mit starkem Dauerregen rausgegeben. Naake rät Autofahrern, die Geschwindigkeit zu reduzieren und auf Aqua-Planing zu achten.

Auch Potsdam-Mittelmark betroffen

Stärker betroffen waren die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll. "Für Auskünfte haben wir jetzt keine Zeit!", beschrieb der Einsatzleiter der zuständigen Regionalleitstelle Brandenburg die angespannte Situation.

Berliner Stadtautobahn A100 zeitweise gesperrt

In Berlin war wegen der heftigen Regenfälle der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von bislang mehr als 200 wetterbedingten Einsätzen. Es würden aber vermutlich noch "deutlich mehr" werden, sagte er. Die meisten Notrufe habe es wegen vollgelaufener Keller und überschwemmter Straßen gegeben. Das ganze Berliner Stadtgebiet sei betroffen.

Am Nachmittag wurde Berliner Stadtautobahn A100 in Höhe des Funkturms voll gesperrt. Heftiger Regen hatte die A100 zwischen dem Spandauer Damm und Kaiserdamm überschwemmt. Verletzt worden sei niemand. (mit dpa)