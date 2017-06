27.06.2017

von Henri Kramer Drucken

Stimmen zum Abschied von Magdowski : „Die Amtszeit gleicht einem Wunder“

von Henri Kramer

Bild vergößern Iris Jana Magdowski geht nach acht Jahren Amtszeit als Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport in Potsdam in den Ruhestand. Foto: S. Gabsch

Nach acht Jahren geht Iris Jana Magdowski, Potsdams Bildungsbeigeordnete, in den Ruhestand. Wie politische Weggefährten ihre Amtszeit einschätzen.

Pete Heuer, SPD-Fraktionschef: „Die Amtszeit von Frau Dr. Magdowski gleicht einem Wunder. Denn so hoch die Wellen auch schlugen, ist sie weder untergegangen noch nass geworden – und das, obwohl sie nicht übers Wasser gehen kann.“

Matthias Finken, CDU/ANW-Fraktionschef: „Die gesamte Fraktion hat mit Frau Dr. Magdowski immer vertrauensvoll zusammengearbeitet. Die vielen Diskussionen und Gespräche waren von Offenheit und Ehrlichkeit geprägt. Von ihrer kommunalpolitischen und juristischen Erfahrung habe ich persönlich häufig profitiert. Die Schulentwicklung war ein zentrales Thema: Wir haben immer eine enge Zusammenarbeit mit den freien Schulträgern als Teil der Lösung für die wachsende Stadt angesehen. Ich bin immer noch überzeugt, dass dies der richtige Weg wäre.“

Peter Schüler, Grünen-Fraktionschef: „Ich habe es manchmal bedauert, dass sie oft zu viele Gründe gebraucht hat, um zu handeln.“

Linke-Kreischef und Bildungsexperte Stefan Wollenberg: „Die Zusammenarbeit mit ihr war geprägt von Offenheit und Fairness im Umgang miteinander. In Sachen Transparenz und Verlässlichkeit von Entscheidungen hat sie Maßstäbe gesetzt. Ich schätze an ihr, dass sie immer bereit war, sich auf andere Sichtweisen und Argumente einzulassen und Auseinandersetzungen an der Sache orientiert geführt hat. Wir waren zwar häufig unterschiedlicher Auffassung – aber auch deutlich seltener, als ich das erwartet hätte.“

Wolfhard Kirsch, Fraktionschef Bürgerbündnis/FDP: „Der aufrechte Gang von Frau Magdowski hat mich begeistert.“

Lutz Boede, Wählergruppe Die Andere: „Ich bin in einem Jugendfußballverein aktiv, dessen Mitglieder bei jedem Training unter den Versäumnissen der Magdowski-Zeit leiden. Ich bin froh, dass es nun vorbei ist. Natürlich ist es auch so, dass der Oberbürgermeister sie hausintern abgemeldet hat. Keine Ahnung, warum die CDU das mitgemacht hat.“

+++

Lesen Sie weiter: Iris Jana Magdowski geht nach acht Jahren als Potsdams Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport in den Ruhestand. Ihre Bilanz: Ernüchternd.

+++