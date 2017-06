Sommerferien in Potsdam : Ferienspaß mit Ferienpass

400 Angebote in den Sommerferien: das bietet der Ferienpass, den der Sozialbeigeordnete der Stadt, Mike Schubert, am Freitag an die Schüler der Grundschule in Bornim übergeben hat. Von spannenden Schatzsuchen und Raumschiffreisen.

Potsdam - Noch einen Monat, dann ist es soweit: die lang ersehnten Sommerferien können beginnen! Bei der Übergabe des Ferienpasses hatte der Sozialbeigeordnete Mike Schubert auch einen Ferienpass von 1983 mitgebracht — aus dem Jahr, in dem er selbst als Zehnjähriger den Pass zum ersten Mal nutzte. „Das war damals eine prima Ergänzung zum Urlaub mit den Eltern und dem Ferienlager“, erinnert er sich. Insbesondere Angebote im Treffpunkt Freizeit hat Schubert damals wahrgenommen. „Das war bei mir um die Ecke“, erzählt er.

Der Ferienpass wird ab sofort in allen Grundschulen der Stadt kostenfrei verteilt. 42 Veranstalter bieten zum Teil kostenlose Angebote für Kinder in den Sommerferien an. Zusätzlich gibt es im von dem Grafiker Jörg Hafemeister illustrierten Heft 21 Gutscheine für vergünstigte Angebote, zum Beispiel im Filmpark Babelsberg, dem Werkhaus Potsdam oder im Schwimmbad blu. Einige ausgewählte Angebote im Überblick:

Leinwandzauber und Hörspielkreationen

Wie klingt es, wenn ein Elefant im Kaufhaus Motorrad fährt? Welche Geräusche machen wohl Obst und Gemüse? Diesen und anderen Fragen widmet sich ein Kurs an der Medienwerkstatt Potsdam. Dabei produzieren Kinder ab zehn Jahren gemeinsam ein Hörspiel. Gemeinsam mit der Dozentin Melanie Ott denken sich die Kinder eine eigene Hörspielgeschichte aus, die dann am PC zusammengeschnitten wird. Der Kurs findet von Dienstag, den 1. August bis Donnerstag, den 3. August von 10 bis 16 Uhr statt. Mit dem Ferienpass kostet er 35 Euro.

Wer lieber anderen zuhören möchte, kann bis Ende August im Filmmuseum in Potsdam immer dienstags bis donnerstags um 10 Uhr Kinderfilmklassiker sehen. Gezeigt werden neben Pippi-Langstrumpf aber auch neuere Animationsfilme wie Vaiana oder Die Häschenschule. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Süßes geht immer

Sommerzeit ist Zeit für Eis: Deshalb bietet der Hanns-Eisler-Klub einen Workshop an, in dem der ultimative Sommer-Eisbecher kreiert wird. Los geht es für Kinder ab 11 Jahren um 15 Uhr. Drei Euro kostet der Kurs mit dem Ferienpass.

Nicht nur Eis, sondern auch andere Süßigkeiten gehen immer: im Kinderclub Einsteinkids werden Pralinen und Lollies am Dienstag, den 22. August selber hergestellt. Der Kurs kostet mit dem Ferienpass drei Euro und geht von 9 bis 17 Uhr. Kinder ab neun Jahren können teilnehmen.

Radfahren und Reisen durch Zeit und Raum

Wer mit dem Fahrrad zur Schule fahren möchte, muss wissen, was er tut: praktisches Geschick ist gefordert. Wer sich noch nicht ganz sicher fühlt, kann das Fahrradfahren kostenfrei auf dem Parcours der Verkehrswacht Potsdam üben. In einem Simulator können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren auch ihr Reaktionsvermögen testen. Das Training findet jeweils montags und dienstags zwischen 9 und 12 Uhr statt. Das Angebot gilt bis Dienstag, den 22. August. Nach dem Training kann es dann gemeinsam mit den Eltern auf die erste Sommerradtour gehen — zum Beispiel ins Urania-Planetarium. Per 380-Grad-Film geht es dort ab ins Raumschiff Observer. Gemeinsam mit den Kindern Mark, Nina und Tim können alle Kinder ab fünf Jahren eine spannende Reise in das Sonnensystem unternehmen. Für „Das kleine 1x1 der Sterne“ gibt es einen Eintritt am Samstag, den 22. Juli frei.

Zwar nicht auf Sternen-, dafür aber auf Zeitreise geht es am Dienstag, den 22. August. Ab 10 Uhr findet im Potsdam Museum eine Schatzsuche mit Meisterdetektiv Fritz Fuchs statt. Für Kinder ab sechs Jahren gilt es, mit der richtigen Spürnase durch die Geschichte Potsdams zu reisen. Zwei Euro kostet der Eintritt mit dem Ferienpass.

Ausflug zu Zwerg Nase

Einen Ausflug ins Märchenland können Kinder ab sieben Jahren im Treffpunkt Freizeit unternehmen. Von Montag, den 24. bis Freitag, den 28. Juli gibt es dort eine Ferientheaterwerkstatt. 80 Euro kostet das Angebot mit Ferienpass. Zwischen 9 und 15 Uhr wird ein Theaterstück rund um den Zwerg Nase eingeübt. Wer lieber hinter der Bühne arbeiten möchte, kann Kostüme oder das Bühnenbild basteln.

Abenteuer-Schatzsuche

Via Geocaching bietet der Freizeittreff Ribbeckeck eine spannende Schatzsuche für Kinder ab zehn Jahren an. Los geht es am Donnerstag, den 27. Juli am Brunnen auf dem Luisenplatz. Gegen 13 Uhr wird gemeinsam Mittag gegessen. Zwei Euro kostet das Angebot des Freizeittreffs mit dem Ferienpass.

Leider unvermeidlich: das Ende der Ferien

Am Freitag, den 1. September müssen die Ferien selbstverständlich gebührend verabschiedet werden. Deshalb gibt es im Kinderclub Otto Nagel zwischen 16 und 18 Uhr eine große Abschlusssause. Mit dem Ferienpass kostet der Eintritt einen Euro, alle Kinder ab sechs Jahren sind eingeladen.

Achtung: die meisten Angebote des Ferienpasses sind nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Mehr Informationen gibt es unter www.ferienpass-potsdam.de. Auf der Seite können sich Kinder und Eltern auch in den Herbst- und Osterferien über Angebote informieren. Valerie Barsig