19.06.2017

Polizeibericht für Potsdam : Potsdamer schlägt Fahrkartenkontrolleur mehrfach ins Gesicht

Ein 62-jähriger Potsdamer schlug auf einen Kontrolleur in der Tram mehrfach ein. Ein 15-Jähriger bedrohte außerdem einen 14-Jährigen mit einem Klappmesser.

Fahrkartenkontrolleur angegriffen

Teltower Vorstadt - Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 62-jährigen Potsdamer, der am Samstagvormittag einem 30-jährigen Fahrkartenkontrolleur mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Kontrolleur fragte in einer Tram in der Heinrich-Mann-Allee nach dem Fahrschein. Daraufhin schlug der Schwarzfahrer auf den Kontrolleur ein. Ermittelt wird wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen.

Mit Messer gedroht, Handy geraubt

Babelsberg - Wegen einer Raubstraftat ermittelt die Polizei gegen einen 15-jährigen Potsdamer, der einem 14-Jährigen unter Vorhalt eines Klappmessers ein Handy geraubt haben soll. Der 14-Jährige befand sich am Samstag gegen 19.18 Uhr mit Freunden in einer Gartenanlage in der Wetzlarer Straße, als der 15-Jährige ihn mit den Worten „Bleib stehen, sonst steche ich dich ab!“, ansprach. Danach entriss er ihm das Handy. Die Polizei konnte den 15-Jährigen weder vor Ort noch in der Wohnung antreffen. Es wird wegen schweren Raubes ermittelt.

Mit Messern bedroht

Stern - Wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter. Eine 48-jährige Frau war am Samstag gegen 17.50 Uhr im Eingangsbereich eines Einkaufmarktes in der Galileistraße von einem Jugendlichen zuerst mit einer Zwille mit Steinen beschossen worden. Als ein Bekannter der Frau den Angreifer zur Rede stellen wollte, lief er davon. Wenig später kam er mit vier weiteren Personen zurück, die mit Messern und Baseballschlägern bewaffnet waren. Nach einem Wortgefecht entfernten sich die Täter. Die Polizei konnte keinen fassen. Videoaufnahmen des Marktes wurden gesichert.