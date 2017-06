14.06.2017

von René Garzke Drucken

Piratenpartei Potsdam : Piraten-Politiker wünscht Polizisten den Tod

von René Garzke

Bild vergößern Der 29-jährige Piraten-Politiker Thomas Goede aus Potsdam hetzte auf Twitter gegen Polizisten. Foto: Piratenpartei/Repro: PNN

Wenn einer Polizistin in den Kopf geschossen wird, findet das der Potsdamer Piraten-Politiker Thomas Goede offenbar "wunderschön". Nach seiner Hetze auf Twitter droht ihm der Parteiausschluss.

Potsdam – Dieser Potsdamer Politiker wünscht Polizisten offenbar den Tod. Nachdem ein S-Bahn-Schläger am Dienstagvormittag in München-Unterföhring einer Polizistin in den Kopf geschossen hatte, twitterte Thomas Goede von der Piratenpartei: „So ein Tag, so wunderschön wie heute. Weg mit dem Bullendreck. Ich mach mal den Champus auf #ACAB“. Während der Politiker diese Worte tippte, rang die angeschossene Polizistin im Krankenhaus um ihr Leben.

Brisant ist: Der 29-jährige Ingenieur kandidiert im September auf der Brandenburger Landesliste der Piratenpartei für den Bundestag – wenn auch auf einem hinteren Listenplatz. Aus Parteikreisen hieß es, dass nach dem widerlichen Twitter-Kommentar ein Parteiausschlussverfahren gegen Goede eingeleitet werden soll. Dafür plädierte auch der Piraten-Landesvorsitzende Thomas Bennühr. So schnell aber wird die Partei ihn wohl nicht los: Die Landesliste nämlich ist schon längst beschlossen. Würde der Politiker von der Liste gestrichen, müsste die Partei noch einmal von vorn mit dem Sammeln der 2000 Unterschriften beginnen, die sie für die Zulassung zur Wahl benötigt. Knapp 500 hat sie aktuell schon zusammen.

Landesverband distanziert sich

Dennoch ging der Landesverband der Partei auf Distanz zu seinem Kandidaten. „Wir distanzieren uns von der unangebrachten Äußerung eines Einzelnen und hoffen auf die Genesung der verletzten Polizistin.“ Vom Bundesvorstand hieß es: "Es ist uns völlig zuwider, dass Menschen die heutige Gewalttat in München öffentlich gutheißen." Noch am Dienstagabend wollten Parteivertreter zusammenkommen, um über den Twitter-Hetzer zu beraten. Aus Südafrika meldete sich auch Sascha Krämer, bis vor Kurzem noch Potsdamer Linke-Kreischef, zu Wort: „Dumme und kranke Aussage“, kommentierte er den Tweet des Piraten.

Nachdem andere Twitter-Nutzer Goedes Kommentar kritisiert hatten, löschte ihn der Politiker. Aber Einsicht? Fehlanzeige! Gleich hinterher schickte Goede unter seinem Nickname "3b4rt" diesen Tweet: „Viele finden die Reaktion scheiße, aber keiner macht sich Gedanken, warum sowas entsteht. Menschen halt.“ Die Hetz-Attacke war kein Einzelfall, Mitarbeiter des Jobcenters etwa bezeichnet er auf seinem Profil als "Fehlgeburten".

Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Potsdamer Politiker. Die Behörde hat nach eigenen Angaben selbst Strafanzeige erstattet. Daneben prüfen nach Angaben aus Parteikreisen auch die Piraten eine Anzeige.