06.06.2017

von Sabine Schicketanz, Christine Fratzke und Henri Kramer Drucken

Potsdams neues Bad wird eröffnet : Müller-Zinsius: "Blu machen ist in Potsdam ab sofort absolut erwünscht"

von Sabine Schicketanz, Christine Fratzke und Henri Kramer

2 Bild vergößern Am Dienstagabend wird Potsdams neues Bad feierlich eröffnet. Foto: S. Schicketanz

Am Dienstagabend wird Potsdams neues Bad blu feierlich eingeweiht. Ab Mittwoch ist es dann für alle Besucher offen.

Potsdam - Nach jahrelangen Debatten und Bauverzögerungen wird am morgigen Mittwoch das neue Freizeitbad blu am Potsdamer Brauhausberg offiziell für Besucher geöffnet. Schon am heutigen Dienstagabend steigt die offizielle Eröffnungsfeier. Etwa 250 Gäste sind vor Ort, darunter viele Sportler und alle Beigeordneten der Stadt.

Auf einer Leinwand werden zunächst Videos gezeigt. Ein 12-minütiger Beitrag beschäftigt sich mit der Geschichte der neuen Schwimmhalle. Danach ist ein Video zu sehen, dass Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) beim Hechtsprung zeigt. Das hatte er zuvor versprochen.

Den versprochenen Hechtsprung von OB Jakobs zur #blu Eröffnung gab es nur im Film zu sehen - dafür gab es kurzen Applaus @PNN_de pic.twitter.com/oLtyi13Zge — Sabine Schicketanz (@S_Schicketanz) 6. Juni 2017

Dann folgen die offiziellen Reden. Stadtwerke-Geschäftsführer Horst Müller-Zinsius betont, wie wichtig das neue Bad für Potsdam sein soll. "Blu machen ist in Potsdam ab sofort absolut erwünscht. Blu ist ein neues Markenzeichen für Potsdam, vor allem auch für Wellness", so der Müller-Zinsius. Bauherr sind die kommunalen Stadtwerke, 39,7 Millionen Euro haben sie in das Sport- und Freizeitbad investiert, ursprünglich geplant waren 23 Millionen Euro. "23 Millionen Euro Kosten für das Bad am Brauhausberg waren aber nie realistisch, 36 waren der Plan an diesem Standort", sagt Müller-Zinsius. Zur Refinanzierung zahlt die Landeshauptstadt jährlich 3,5 Millionen Euro für alle Potsdamer Bäder. Wenig zufrieden äußert sich der Stadtwerke-Chef anschließend über die Außenfassade des neuen Bads. "Die Fassade hat optische Mängel, wir werden uns an den Anblick aber gewöhnen müssen."

Müller-Zinsius: Fassade des #blu hat optische Mängel, aber keine Klage gegen Baufirma. Wir werden uns an den Anblick gewöhnen müssen. pic.twitter.com/OVxC5t9Sqa — pnn.de (@PNN_de) 6. Juni 2017

Allerdings gab es noch einige technische Probleme, sagt der Stadtwerke-Chef. Beim Fahrstuhltest blieb der Tester im Fahrstuhl stecken, beim Test der Brandmeldeanlage am Dienstagmorgen löste sie aus. Die Feuerwehr rückte an. Und auch zur Eröffnung wird noch nicht alles fertig sein, vor allem am Außenbereich wird noch gebaut.

Danach ergreift Oberbürgermeister Jann Jakobs das Wort. Er sei froh, dass der Eröffnungstermin gehalten wurde. "Wir hatten ja den 37. Mai gesagt", so Jakobs. Allerdings sollte das Bad ursprünglich bereits Ende 2016 eröffnen, der Termin wurde wie berichtet um ein halbes Jahr verschoben.

"Das blu wird neben dem Barberini einer der attraktivsten Standorte in Potsdam sein. Die Besucher kommen von überall, aus Potsdam, Berlin und auch aus Werder", sagt Jakobs.

OB Jakobs zur #blu Eröffnung: Potsdamer haben entschieden, an welcher Stelle ihr Bad stehen soll. Architektur ist zeitlos + elegant @PNN_de pic.twitter.com/Js3wUGJ6Nz — Sabine Schicketanz (@S_Schicketanz) 6. Juni 2017

Architekt Hubert Nienhoff von Gerkan, Marg & Partner betont, dass das blu ein städtisches Gebäude, ein Baustein für die Stadt Potsdam sei. "Es strahlt Noblesse aus. Der sandige Ton kann Licht ausstrahlen, aber auch mal dunkler sein", sagt Nienhoff.

Laut Einschätzung des Landessportministeriums passt das blu in die Bäderlandschaft der Region: Eine Konkurrenz der Bäder in Westbrandenburg halte sich aufgrund der Entfernung zueinander in Grenzen, so eine Sprecherin auf PNN-Anfrage.

Auch im #blu in #Potsdam ist nicht alles erlaubt ... ab morgen 6.30 ist für alle geöffnet @PNN_de pic.twitter.com/UEsAKAyVEI — Sabine Schicketanz (@S_Schicketanz) 6. Juni 2017

Herzstück ist ein 50-Meter-Sportbecken mit zehn Bahnen, das internationalen Standards für Schwimmwettbewerbe entspricht. Die Tribüne hat 400 Sitzplätze. Dazu kommen ein Familienbad und ein Sauna- und Wellnessbereich.

+++

Lesen Sie weiter: Das blu öffnet am 7. Juni, es bleiben aber noch offene Fragen. Viele betreffen die Finanzierung.

+++

Außerdem: Fünf Stunden Probebaden: PNN-Reporter Henri Kramer und seine Kinder testeten mit 500 anderen Badegästen das blu. Wie schneidet Potsdams neues Bad ab?

+++