06.06.2017

von Peer Straube Drucken

Nach Rohrbruch in Potsdams Innenstadt : Reparaturarbeiten dauern mindestens vier Wochen

von Peer Straube

Bild vergößern Am vergangenen Freitag ist ein Trinkwasserrohr in der Straße Am Bassin gebrochen. Die Arbeiten dauern länger an als geplant. Foto: K. Grimmer

Nach dem Rohrbruch in der Straße Am Bassin in Potsdam dauern die Reparaturarbeiten doch länger als ursprünglich geplant. Grund: Es gibt noch weitere Schwachstellen an der Rohrleitung.

Potsdam - Nach dem Trinkwasserrohbruch am Bassinplatz dauern die Reparaturarbeiten mehr als doppelt so lange wie geplant. Erst in vier bis fünf Wochen könne die betroffene Straße Am Bassin voraussichtlich wieder freigegeben werden, teilte die Stadtwerke-Tochter EWP am Dienstag mit. Zuletzt war noch von maximal zwei Wochen die Rede.

Als Grund führte die EWP weitere Schwachstellen an den Rohrleitungen der Straße an, die eine umfassendere Instandsetzung erforderlich machten. Auf insgesamt 100 Metern Länge soll zwischen Brandenburger und Charlottenstraße ein neues Rohr in das alte eingezogen werden. Erst danach könnten die Bauarbeiten an der Straße beginnen, hieß es. Das Trinkwasserrohr war am vergangenen Freitagmittag geplatzt und Teile der Straße Am Bassin unterspült.

Am Bassinplatz #Potsdam ist ein Hydrant explodiert, die Straße steht unter Wasser. Erste Eindrücke: pic.twitter.com/9ENWlDDzcp — pnn.de (@PNN_de) 2. Juni 2017