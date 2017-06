06.06.2017

von Jana Haase

Schlösser in Brandenburg und Berlin : Weniger Besucher: Schlösserstiftung will Öffnungszeiten verkürzen

Welterbeschlösser, wie das Schloss Sanssouci in Potsdam, sollen künftig früher geschlossen werden.

Künftig sollen die Schlösser der Schlösserstiftung bis zu einer Stunde früher schließen. Grund seien die Besucherzahlen.

Potsdam - Die Schlösserstiftung will die Eintrittszeiten in sämtliche Welterbeschlösser ab dem kommenden Jahr verkürzen. Die Maßnahme sei Ergebnis der regelmäßigen Überprüfung der Besucherströme, sagte Stiftungssprecher Frank Kallensee auf PNN-Anfrage. Die Schlösser würden „je nach Saison und Standort eine halbe bis Stunde früher als bisher schließen“, so der Sprecher weiter. Zu Details äußerte sich die Stiftung nicht. Die neuen Öffnungszeiten würden „rechtzeitig veröffentlicht“.

Die Mitarbeiter schlagen angesichts der Pläne Alarm. Sie befürchten nicht nur Einschränkungen für die Besucher, sondern auch finanzielle Einbußen für die Mitarbeiter. Die Stiftung geht ihrerseits davon aus, dass sich die Veränderungen weder für Besucher noch für Mitarbeiter „als nachteilig erweisen“.