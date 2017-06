NACHRICHTEN

Pro-Europa-Kundgebung zieht wegen Regen ins Trockene um

Innenstadt - Wegen des Dauerregens am Pfingstsonntag haben sich die Anhänger der Pro-Europa-Kundgebung „Pulse of Europe“ in Potsdam erst gar nicht im Freien getroffen. Die Veranstaltung wurde vom Brandenburger Tor ins Trockene in die Kantine des Wissenschafts- und Restaurierungszentrums der Schlösserstiftung am einstigen Standort des Hans Otto Theaters in der Zimmerstraße verlagert. Zur inzwischen elften Potsdamer Kundgebung der Bewegung zog es demnach rund 50 Teilnehmer. Die etwas geringere Besucherzahl als sonst wurde auf das Wetter und das Pfingstwochenende zurückgeführt. Am 2. Juli wird es die nächste Kundgebung geben. dpa

Post bleibt im Stern-Center

Drewitz - Die Deutsche Post wird auch weiterhin mit ihren Dienstleistungen im Stern-Center präsent sein. Am 20. Juli eröffnet in den Räumlichkeiten des bisherigen Postbank-Finanzcenters ein Zeitschriftengeschäft mit angeschlossener Partner-Filiale, teilte das Unternehmen jetzt mit. Die Postbank hatte entschieden, ihr Finanzcenter zu schließen. Die Linke-Fraktion hatte im Stadtparlament Druck gemacht, dass zumindest eine Postfiliale in dem Center erhalten bleibt. HK