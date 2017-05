26.05.2017

Mit Kreuz und Menora

Still sitzen muss hier niemand: In der Nehemia Gemeinde in der Pappelallee darf während des Gottesdienstes sogar getanzt werden

Der Saal ist schlicht. Manches wirkt schon ziemlich abgenutzt. Die Fenster stammen noch aus DDR-Zeiten, wie man an den schwarzen Plastikgriffen unschwer erkennen kann. Der graue Textilbelag auf dem Fußboden hat seine besten Tage längst hinter sich. Mittlerweile ist er mit Filzstiften bemalt worden. Hübscher hat es ihn nicht gemacht. Aber vorne an der Wand prangt etwas geradezu Leuchtendes, eine Botschaft in silbrigen Lettern auf rotem Grund: „Jesus Christus / Gottes Sohn / Erlöser“. Einige Meter weiter hängt ein Holzkreuz. Im vorderen Teil des Saals, direkt vor dem Schriftzug, sind an diesem Freitagabend Notenständer aufgebaut, Mikrofone stehen bereit. Ein Schlagzeug und ein Keyboard sind zu sehen.

Gleich wird hier, in der Pappelallee 20, ein Jugendgottesdienst der Nehemia Gemeinde beginnen. Viele Kinder und Jugendliche sind bereits im Raum, auch ein paar wenige Erwachsene. Manche stärken sich noch mit Brezeln und Salzstangen, einige sitzen schon in den Reihen aus Bürostühlen. Andere wiederum stehen plaudernd zusammen oder laufen geschäftig durch den niedrigen Saal, der früher einmal die Kantine einer Forsteinrichtung war. „Wir wollen Jugendlichen zeigen, dass es einen lebendigen Glauben gibt, der nicht an Kirchengebäude gebunden ist“, sagt der 24-jährige Clemens Gauger. Er selbst sei über die Pfadfinder zu der freikirchlichen Nehemia Gemeinde gestoßen. Musikalische Jugendliche, die sich zu der Gemeinde halten, hätten schon längere Zeit vorgehabt, einen Gottesdienst wie diesen hier selbst zu gestalten, erzählt Gauger.

Auch Pastor Sebastian Werner ist an diesem Abend gekommen. Er wird den Gottesdienst mitfeiern – aber nur als Besucher. Zu Beginn sitzt Werner hinten im Saal auf einem Stuhl, während vorne Musik handgemacht wird: Gesang, Gitarren, Geige, Keyboard und Schlagzeug. Die Musiker sind junge Leute, mit Ausnahme von Schlagzeuger Gerhard Amtmann, der schon deutlich älter ist und heute nur aushilft. Eine der Jugendlichen, die jetzt im Gottesdienst moderne geistliche Lieder zu Gehör bringen, ist Laura Eichelmann. Die 19-jährige Schülerin ist eine der Sängerinnen in der Band. Die ganze Zeit hat sie einen Hut auf dem Kopf. Vor Beginn des Gottesdienstes auf ihre Gemeinde angesprochen, sagt sie, es gehe hier sehr persönlich zu. „Ich rede mit meinen Freunden sehr viel über den Glauben.“ Aus den Gottesdiensten könne man vieles in den Alltag mitnehmen.

Zum Jugendgottesdienst sind inzwischen rund 60 Menschen gekommen. In dieser Form gebe es eine solche Veranstaltung jetzt zum ersten Mal, erzählt Pastor Werner. An einem durchschnittlichen Sonntagsgottesdienst – auch dazu versammeln sich die Gläubigen in der einstigen Kantine – nehmen nach Schätzung des Geistlichen etwa 50 bis 60 Erwachsene teil. Hinzu kommen die Kinder, für die regelmäßig in zwei Gruppen separater Kindergottesdienst angeboten wird. Auch in den Sonntagsgottesdiensten wird Livemusik gemacht: zumeist Keyboard, Gitarre und Percussion. Die Liedtexte zum Mitsingen werden an die Wand projiziert, Gesangbücher gibt es nicht. Und still sitzen beim Singen muss hier niemand: Man könne sitzen, aber auch stehen, und manche tanzen sogar zu den Liedern, sagt Werner. Doch zugleich betont er, dass dies immer mit Rücksicht auf die anderen Gottesdienstbesucher geschehen muss – also keine Showeinlagen, aber der Glaube darf ganz lebendig, in körperlich sichtbarer Weise zum Ausdruck gebracht werden. Üblicherweise duzen sich die Gemeindemitglieder. Wenn Pastor Werner über die ihm anvertrauten Gläubigen redet, dann nennt er sie Geschwister.

Die Nehemia Gemeinde gehört einer verhältnismäßig jungen Glaubensrichtung an, den Pfingstgemeinden. Die Bewegung habe ihren Ausgang in Amerika genommen und sei über England, Wales und Norwegen schließlich vor gut 100 Jahren auch nach Deutschland gelangt, sagt Werner. Die vor 20 Jahren gegründete Potsdamer Nehemia Gemeinde ist ein Gründungsprojekt des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP). Der Name der Gemeinde nimmt Bezug auf das alttestamentliche Buch Nehemia und bedeutet so viel wie „Gott tröstet“. Auch im jüdischen Tanach ist dieses Buch enthalten.

Pfingstgemeinden betonen innerhalb der Trinität – Vater, Sohn und Heiliger Geist – im besonderen Maße den Heiligen Geist. Pastor Werner legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass man damit keineswegs eine Exklusivität für sich beanspruche: „Wir erwarten das Wirken des Heiligen Geistes“, sagt Werner, aber das heiße nicht, dass der Heilige Geist woanders nicht wirke. Eine Besonderheit der Pfingstgemeinden ist das Sprachengebet. Darunter versteht man unverständliches Sprechen während des Betens. Damit gemeint ist jedoch keineswegs eine Art Show-Murmeln, sondern ein spezieller Ausdruck von Gläubigkeit. Werner zeigt sich davon überzeugt, dass das Sprachengebet etwas ist, das „der Heilige Geist in mir wirkt und das zu Gott gerichtet ist“. So könne man in den Gottesdiensten vereinzelt Gläubige hören, die in einer unverständlichen Lautsprache beten. Fehle einem Betenden dabei die nötige Ernsthaftigkeit, falle dies kundigen Menschen normalerweise auf, sagt Werner.

Das Abendmahl wird in der Potsdamer Nehemia Gemeinde mit Matze und Traubensaft gefeiert. Matze ist ungesäuertes Brot, das normalem Knäckebrot ähnelt. Besonders bei Juden hat dieses Brot eine religiöse Bedeutung. Sie essen Matze während des Passahfestes in Erinnerung an den biblischen Auszug aus Ägypten. Nach jüdischer Überlieferung blieb den Israeliten damals keine Zeit, den Teig für die Brote säuern zu lassen, daher wird auch heute ungesäuertes Brot verwendet.

Den Traubensaft für das Abendmahl in der Nehemia Gemeinde erhalten die Gläubigen in der Regel nicht aus einem Kelch. Stattdessen werden kleine Becher ausgereicht. Das Abendmahl wird als Erinnerungsmahl gefeiert. Von einer Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi während des Abendmahls gehe man nicht aus, erklärt der Pastor. Dennoch geschieht die Austeilung von Brot und Wein nicht einfach nur zeichenhaft. „Wir rechnen mit einer besonderen Gegenwart Gottes“, sagt Pastor Werner.

Außer dem Matzebrot und dem Namen der Nehemia Gemeinde erinnert hier noch etwas an die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens: Auf dem etwas improvisiert wirkenden kleinen Altar im Gottesdienstraum steht eine Menora – jener bekannte siebenarmige Leuchter des Judentums.

Die Taufen der Nehemia Gemeinde finden üblicherweise im Heiligen See statt. Dabei wird der gesamte Körper kurzzeitig unter Wasser getaucht. Eine Kleinkindertaufe gibt es nicht. Getauft wird nur, wer sich wirklich zum Glauben bekennt.

Das Gemeindeleben wird indes bald anderswo stattfinden müssen. Bis zum Herbst kann die Gemeinde noch in dem recht heruntergekommenen Komplex an der Pappelallee bleiben. Doch spätestens mit Beginn der Heizperiode ist hier Schluss, sagt Werner. Man suche bereits nach einem neuen Quartier. Die Gemeinde lebt ausschließlich von Spenden, erläutert der Pastor, der selbst der einzige bezahlte Mitarbeiter dort ist. Eine halbe Stelle habe er hier. Darüber hinaus ist Werner noch in Potsdamer Schulen als Religionslehrer tätig.