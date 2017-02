21.02.2017

Polizeibericht für Potsdam : Siebenjähriges Kind angefahren

Ein Kind wurde beim Überqueren einer Fußgängerampel von einem Auto erfasst. Außerdem fuhr ein Lkw-Fahrer gegen drei parkende Autos, der Mann war bewusstlos auf dem Fahrersitz gefunden worden.

Innenstadt - Ein sieben Jahre altes Kind ist beim Überqueren einer Fußgängerampel von einem BMW erfasst und leicht verletzt worden. Der Unfall passierte am Sonntag gegen 17.45 Uhr an der Ecke Gutenberg-/Berliner Straße. Der 40 Jahre alte Fahrer hatte nach rechts abbiegen wollen und dabei das Kind offenbar übersehen. Es wurde laut Polizei leicht verletzt. Zusammen mit seiner Mutter, die auch vor Ort war, wurde das Kind ins Krankenhaus gebracht.

Bewusstloser Lkw-Fahrer

Am Stern - Ein Lastkraftwagen ist am Montag gegen 8.20 Uhr in der Pietschkerstraße gegen drei parkende Autos gefahren. Der Fahrer wurde bewusstlos auf dem Fahrersitz seines Wagens vorgefunden, es mussten sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 12 000 Euro. Der Lkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Drogendealer gestellt

Brandenburger Vorstadt - Bei einer Kontrolle haben Polizisten in der Nacht zum Montag gegen 2.50 Uhr einen 19-jährigen Potsdamer in der Zeppelinstraße gestellt. In seinem Rucksack wurden zehn Gramm Haschisch gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Es handele sich um einen Drogendealer. Im Anschluss wurde auch die Wohnung des Betroffenen in Augenschein genommen. Hier konnten weitere Betäubungsmittel, Händlerlisten, ein verbotener Schlagring und diverse Graffiti-Vorlagen sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.