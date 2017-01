20.01.2017

Tipps fürs Wochenende : Spinner, Verliebte, Radfahrer und Gartenexperten

von Steffi Pyanoe

Noch nichts vor am Wochenende? Wir geben einen Überblick, was in Potsdam und der Region los ist.

„Dinner für Spinner“. Der Verleger Pierre Brochant und seine Freunde veranstalten regelmäßig „Dinner für Spinner“. Jeder Teilnehmer bringt einen sorgfältig ausgewählten Gast mit, einen absoluten Volltrottel, über den man sich so richtig lustig machen kann. Pierre entscheidet sich für den Finanzbeamten Francois Pignon, passionierter Zündholz-Modellbauer. Aber dann fängt sich Pierre einen Hexenschuss ein, muss zu Hause bleiben und sein Spinner, der dennoch zur Verabredung kommt, bringt alles durcheinander, verwechselt Pierres Ehefrau und Geliebte und hetzt ihm die Steuerprüfer auf den Hals. Die Volksbühne Michendorf, Potsdamer Straße 42, 14552 Michendorf, spielt die Komödie von Francis Veber am Freitag um 19.30 Uhr, Karten kosten 15, ermäßigt 13 Euro. Kartentelefon (033205) 268188, mehr Infos auf www.volksbühnemichendorf.de.

Artillerie und Ehegeschichten. Rund um Wünsdorf und Jüterbog im Landkreis Teltow-Fläming ließ schon der Kaiser Soldaten ausbilden, später nutzten die Nazis und anschließend die Sowjets den Heeresstandort für ihre Zwecke. Heute wird hier nicht mehr scharf geschossen, die Bücherstadt Wünsdorf ist Standort vieler Antiquariate, unterirdisch kann man bei Führungen die riesigen gut erhaltenen Bunkeranlagen besichtigen. Heute um 19 Uhr stellt Henrik Schulze dort seinen dritten Band über die Militärgeschichte vor und zeigt dazu Fotos und Grafiken. Thema ist die Zeit der Wehrmacht, als hier zum Beispiel Forschungs- und Bildungseinrichtungen für Flugzeugtechnik, Luftfahrtmedizin, für Aufklärungsflieger und Artilleriebeobachtung entstanden. 5 Euro kostet der Eintritt. Am Sonntag um 16 Uhr findet in der Bücherstadt Wünsdorf eine Lesung mit der Schauspielerin Ursula Karusseit statt. Im Buch „Immer sind die Weiber weg ...“ von Stefan Heym geht es um Geschichten über die Ehe, aber auch um misslungene Tanzstunden und verlorene Gebisse – von Heym einst geschrieben für seine Ehefrau Inge. Der Eintritt kostet 10 Euro. Beide Veranstaltungen finden statt im Bücherstall, Gutenbergstraße 5, 15806 Zossen OT Waldstadt. Infos auf www.buecherstadt.com.

Schöne Winterpause in der Orangerie. Sich für exotische Gehölze zu begeistern, gehörte auch im alten Preußen zum guten Ton. Kronprinz Friedrich und Prinz Heinrich ließen sich vor 280 Jahren im Schlosspark Rheinsberg eine kleine Orangeriekultur anlegen und ein Gewächshaus für die empfindlichen Pflanzen bauen. Jahrelang wurde der Bestand vernachlässigt, aber mittlerweile entspricht das Sortiment dem originalen Bestand des 18. Jahrhunderts. Beim Tag der offenen Orangerie am Samstag von 13 bis 16 Uhr sind die Gewächshäuser geöffnet, man kann schauen, genießen und sich von Gartenexperten Tipps für die eigenen Pflanzen geben lassen. Der Eintritt ist frei. Anfahrt: Schloss Rheinsberg 2, 16831 Rheinsberg.

Radfahren im Winter. Noch bis zum 24. Januar findet im Velodrom in Berlin, Paul- Heyse-Straße 26, das Berliner Sechstagerennen 2017 statt. Es ist das 106. Mal, dass in Berlin tagelang im Kreis gefahren wird, Männer und Ladys, Teams und Einzelkämpfer und in diversen Disziplinen, zum Beispiel bei Sprint- und Steher-Turnieren. Jeweils von 18 Uhr bis Mitternacht, am Sonntag ist Familientag, Einlass ist ab 10 Uhr. Neben den Wettkämpfen findet ein Unterhaltungsprogramm statt. Tickets auf www.sechstagerennen-berlin.de.

Es ist immer die Liebe. Und ganz oft die heimliche Liebe, die beflügelt und inspiriert. „Heimliche Liebe“ heißt das Programm eines Liederabends, Beginn Sonntagnachmittag um 17 Uhr, im Palais Lichtenau, Kurfürstenstraße 40. Die Mezzosopranistin Christina Khosrowi singt Lieder von Franz Schubert, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, Richard Strauss und Richard Wagner. Sie wird von der Pianistin Christia Hudziy begleitet, die zudem Johannes Brahms „Intermezzo“ spielt. Dazwischen werden Texte von Joseph von Eichendorff, Peter Härtling, Guy de Maupassant und Rainer Maria Rilke gelesen. Eintritt ist frei.