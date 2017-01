16.01.2017

von René Garzke und Christine Fratzke

AfD-Kundgebung in Potsdam : AfD-Direktkandidat René Springer: Nato-Manöver ist Kriegsvorbereitung

Direktkandidat René Springer sprach bei der AfD-Kundgebung in Potsdam.

Die AfD protestiert am Montagabend in Potsdam. Ihr Motto: 30 Minuten Deutschland. Es gibt auch Gegenproteste.

Potsdam - Der Potsdamer Kreisverband der AfD hat zu einer Kundgebung am heutigen Montagabend unter dem Motto „30 Minuten Deutschland“ aufgerufen. Ab 19 Uhr findet die Veranstaltung am Johannes-Kepler-Platz statt und soll 30 Minuten dauern. Zunächst waren etwa 40, im Verlauf der Kundgebung kamen 100-Teilnehmer. Etwa 300 AfD-Gegner protestierten.

Zuerste ergriff bei der AfD-Kundgebung der frisch gekürte Direktkandidat für den Potsdamer Wahlkreis, René Springer, das Mikrofon. Das Manöver der Nato in den vergangenen Tagen sei kein Säbelrasseln, sondern Kriegsvorbereitung, so der 37-Jährige.

Wie Springer den PNN vor der Veranstaltung sagte, wird er ab Februar als persönlicher Referent für AfD-Fraktionschef Alexander Gauland arbeiten. Bisher war er Fraktionsgeschäftsführer im Landtag. Das Lob von Saskia Ludwig, dass mit Springer "endlich ein Mann" für den Wahlkreis antrete, wollte er allerdings nicht kommentieren. Er habe sie vor einem Jahr beim AfD-Neujahrsempfang im Landtag kennengelernt und sei die einzige Direktkandidatin für den Potsdamer Landkreis, die er persönlich kenne.

Auch der Landesvorsitzende und Landtagsfraktionschef der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, hielt einen Redebeitrag. Er sprach über Flüchtlinge.

Gegenproteste gegen AfD-Kundgebung

Die Veranstaltung des städischen Bündnisses "Potsdam bekennt Farbe" war die einzige angemeldete Kundgebung. Vor AfD-Veranstaltungsbeginn waren es zunächst noch 70 Teilnehmer, die teilweise lautstark ihren Protest ausdrückten. Später wurden es bis zu 300 AfD-Gegner. Der Abend verlief friedlich, es gab allerdings vereinzelte Böllerwürfe.

In der vergangenen Woche riefen verschiedene linke Gruppen zu Gegenprotesten auf. Auch der Allgemeine Studierendenausschuss der Universität Potsdam mobilisierte - und verwies auf die Anti-AfD-Aktion an der Universität Magdeburg am vergangenen Donnerstag.

Am Montag kursierte bei Facebook das Gerücht, dass auch AfD-Chefin Frauke Petry nach Potsdam kommen werde. Ein AfD-Sprecher dementierte das allerdings gegenüber den PNN.