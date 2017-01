10.01.2017

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Am Stern: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

In einer Küche in einem Mehrfamilienhaus Am Stern hat es gebrannt. Niemand wurde dabei verletzt. Noch ist die Brandursache unklar.

Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Am Stern - In der Küche eines Mehrfamilienhauses ist es am Sonntagmittag zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Mieterin ein brennendes Küchengerät in der Küche der Wohnung bemerkt. Die 74-Jährige hatte daraufhin die Wohnung verlassen und die Feuerwehr informiert, hieß es weiter. Bei dem Küchenbrand wurde niemand verletzt. Die Brandursache wurde von den Kriminaltechnikern vor Ort untersucht, jedoch ist der Grund für den Brand noch unklar, so die Polizei. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in der Wohnung und im Hausflur des Mehrfamilienhauses. Andere Wohnungen blieben vom Rauch jedoch unberührt. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Wo die Mieterin zurzeit untergekommen ist, war am Montag nicht zu erfahren. Ebenfalls unklar ist noch, wann die Wohnung wieder bezogen werden kann.

Tödlicher Sturz aus Wohnhaus

Waldstadt - Eine Frau ist am frühen Montagmorgen aus der vierten Etage eines Wohnhauses in die Tiefe gestürzt. Laut Aussage der Polizei erlag die 91-Jährige noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Von einem Fremdverschulden sei derzeit nicht auszugehen, hieß es weiter. Ein möglicher Selbstmord wird von den Beamten überprüft. Die Ermittlungen dauern an.