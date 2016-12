Sechs Sonntage verkaufsoffen – oder auch mehr

Im kommenden Jahr sollen die Potsdamer an sechs Sonntagen einkaufen können. Eine entsprechende Verordnung haben die Stadtverordneten am Mittwochabend im Hauptausschuss beschlossen. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) sagte, sollte das Land im nächsten Jahr die geplante Flexibilisierung bei den Ladenöffnungszeiten an Sonntagen durchsetzen, dann könne das Rathaus kurzfristig noch weitere Termine ausrufen. Demnach könnte es dann stadtweit bis zu fünf verkaufsoffene Sonntage geben – und an einem weiteren Sonn- oder Feiertag können Geschäfte anlassbezogen jeweils in unterschiedlichen Stadtbezirken öffnen, bis zu fünf Mal pro Jahr. Unter dem Strich soll so jede Verkaufsstelle an maximal sechs Sonntagen öffnen dürfen – damit könnten die Potsdamer an verschiedenen Orten in der Stadt künftig an zehn Sonntagen im Jahr einkaufen.

Zunächst wird aber nach den geltenden Regeln geplant: In der ersten Jahreshälfte kommenden Jahres soll der 28. Mai aus Anlass der Antikmeile verkaufsoffen sein. Es folgen der 9. Juli zum Stadtwerkefest, der 20. August zur Potsdamer Schlössernacht und der 24. September wiederum zur Antikmeile. In der Weihnachtszeit sind der 3. sowie der 17. Dezember als verkaufsoffene Sonntage vorgesehen. HK