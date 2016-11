PNN-AKTION : Potsdam schenkt

Auch die PNN starten eine Weihnachtsaktion. Wir fragen Flüchtlinge, was sie sich wünschen – abgesehen von den grundlegenden Dingen wie Sicherheit, einem Dach über dem Kopf und ausreichend Nahrung. Wollen sie ein bestimmtes Buch? Ein Handy? Spielsachen für die Kinder? Wir werden die Weihnachtswünsche sammeln und Ihnen in den kommenden Wochen vorstellen – in der Hoffnung, dass sich PNN-Leser finden, die sie erfüllen wollen. Potsdamer wollen gerade in der Weihnachtszeit etwas abgeben und Menschen, die es nicht so gut haben wie sie, eine Freude machen. Alle Details zu unserer Aktion „Potsdam schenkt“ lesen Sie am Samstag in den PNN.