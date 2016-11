16.11.2016

"Potsdam - Erlebe deine Stadt" : Aktion will Potsdamer in Potsdamer Hotels locken

Einmal in einem der Potsdamer Vier-Sterne-Hotels übernachten und sich so richtig verwöhnen lassen. Das verspricht die Aktion „Potsdam – Erlebe deine Stadt“ organisiert von der Fine Emotion Event und Marketing GmbH. Dabei können Potsdamer zu einem ermäßigten Preis am 7. Januar in einem von neun hochwertigen Hotels übernachten und die entsprechenden Restaurants testen. Damit die kurze Zeit gut genutzt werden kann, gibt es außerdem die Möglichkeit, früher ein- sowie später auszuchecken. An der Aktion beteiligen sich die Hotels Bayrisches Haus, Dorint, Steigenberger, Mercure, NH Potsdam, Hotel am Brandenburger Tor, Seminaris Seehotel, Avendi sowie das Kongresshotel.

Der Preis für die Übernachtung beginnt für zwei Personen ab 119 Euro. Wer im Dorint Hotel oder dem Bayrischen Haus im Wildpark übernachten möchte, zahlt mindestens 130 Euro für das Doppelzimmer. In dem Preis enthalten sind immer Frühstück und Abendessen. Je nach Hotel ist auch der Zugang zum Wellnessbereich inklusive. Außerdem gibt es für die Gäste die Möglichkeit, am VIP-Shopping im Holländischen Viertel teilzunehmen. Einige Häuser hätten sich zusätzliche Highlights wie Dinnershows, Hausführungen oder Ähnliches für die Potsdamer Gäste einfallen lassen, hieß es in der Mitteilung. So zeige das NH Potsdam zum Beispiel am Sonntagnachmittag den Märchenfilm „Das singende, klingende Bäumchen“ unter Anwesenheit der Hauptdarstellerin Christel Bodenstein.

In allen Häusern gebe es allerdings nur ein begrenztes Kontingent, von daher lohne sich ein schnelles Buchen. Das entsprechende Online-Portal ist ab sofort bis zum 15. Dezember geöffnet. Dort gibt es auch die Möglichkeit, die Übernachtung als Geschenk für jemand anderen zu reservieren. In Berlin laufe das Konzept wohl schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreich.

Buchungen sind online ab sofort möglich unter >>