12.11.2016

von Sabine Schicketanz

DIE UMFRAGE : Das erste umfassende Meinungsbild

Die große Meinungsumfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten startete im Frühjahr anlässlich des 65. Jubiläums unserer Zeitung. Der Umfragebogen samt Anschreiben der PNN-Chefredaktion war unserer Sonntagszeitung „Potsdam am Sonntag“ beigelegt – sie wird allen Haushalten in Potsdam und in den umliegenden Gemeinden in Potsdam-Mittelmark zugestellt. Zudem war der Umfragebogen bei den PNN erhältlich und wurde an Info-Ständen ausgegeben. Die Teilnahme war jedem Potsdamer und Mittelmärker möglich. Gewertet wurden nur Umfrageteilnehmer, die ihren Namen und ihre vollständige Postadresse angegeben hatten. Mit dieser Angabe und ihrer Teilnahme an der Umfrage gingen die Potsdamer und Mittelmärker keine weitere Verpflichtung ein; es waren weder Werbesendungen noch andere Nutzungen der Daten daran geknüpft. Unter den Teilnehmern wurden über ein Gewinnspiel Preise ausgelost. Die Umfrage lief bis zum 31. Juli 2016.

Teilgenommen haben insgesamt 1396 Leser – 1158 aus Potsdam, 238 aus Potsdam-Mittelmark.

Offiziell repräsentativ ist die Umfrage nicht, da sie nicht von einem Meinungsforschungsinstitut oder anderen Experten begleitet wurde und auch die Teilnehmer der Umfrage nicht ausgesucht worden, sondern sich selbst entscheiden konnten, mitzumachen.

Mit mehr als tausend Potsdamer Teilnehmern sind die Ergebnisse allerdings durchaus gewichtig und als aussagekräftig zu werten.

Die Umfrage ist das erste umfassende Meinungsbild, das zu den großen Streitthemen der Potsdamer Stadtentwicklung vorliegt. Eine repräsentative Umfrage zu diesen Themen gab es bislang nicht – weder von der Stadtverwaltung oder politischen Parteien.