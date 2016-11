04.11.2016

von Katharina Wiechers

Potsdam : Partnerschaft mit Sansibar beschlossen

Die Mehrheit der Stadtverordneten stimmten für eine Städtepartnerschaft zwischen Potsdam und Sansibar. Im nächsten Jahr kann sie förmlich besiegelt werden.

Einer Städtepartnerschaft zwischen Potsdam und Sansibar-Stadt steht nichts mehr im Wege. Am Mittwochabend beschlossen die Stadtverordneten mit großer Mehrheit die Gründung einer solchen Städtepartnerschaft und folgten damit dem Vorschlag von Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD). Das Stadtparlament der Hauptstadt des ostafrikanischen Inselstaats hat einen entsprechenden Beschluss bereits gefasst. Nun kann die Partnerschaft im kommenden Jahr förmlich besiegelt werden.

Potsdam-Delegation besucht 2017 Sansibar

Mit Sansibar-Stadt bestehen bereits zahlreiche Kontakte, unter anderem in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Zudem besteht seit 2014 eine sogenannte Klimapartnerschaft. Erst vergangene Woche war eine Delegation aus Sansibar in Potsdam. Der Gegenbesuch sei für 2017 geplant, so Jakobs.

Potsdam hat acht Partnerstädte: Die ehemalige deutsche Bundeshauptstadt Bonn, das italienische Perugia, Bobigny und Versailles in Frankreich, das polnische Opole, Sioux Falls im US-Bundesstaat South Dakota, das finnische Jyväskylä und Luzern in der Schweiz.