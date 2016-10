26.10.2016

Potsdam : Marmorpalais auch von Außen fast hergerichtet

Treppen und Podeste im Außenbereich des Marmorpalais in Potsdam sind meist schon erneuert und saniert. Die historische Gartenanlage wird hergerichtet. Im nächsten Jahr soll alles fertig sein.

Am Marmorpalais im Potsdamer Neuen Garten gehen die Sanierungsarbeiten an der Außenanlage langsam dem Ende zu. Am heutigen Mittwoch wird über den Stand des Projektes informiert. Der Nachfolger von Friedrich dem Großen, der Preußenkönig Friedrich Wilhelm II. (1744-1797), hatte sich einst das Marmorpalais am Heiligen See als Sommerresidenz bauen lassen. Zu DDR-Zeiten war in dem historischen Schloss das Armeemuseum untergebracht. Von Außen hatten die Anlagen eine Restaurierung nötig: Sowohl die Treppen als auch die Gartenfläche waren marode.

Finanziert wird die Sanierung aus dem Sonderinvestitionsprogramm für die preußischen Schlösser und Gärten, bereitgestellt vom Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg. Bis 2017 können aus dem Programm rund 155 Millionen Euro ausgegeben werden. (dpa)

