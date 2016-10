25.10.2016

von Anne-Kathrin Fischer und Christine Fratzke Drucken

Wie sich Potsdam in den sozialen Medien präsentiert : #Potsdam

von Anne-Kathrin Fischer und Christine Fratzke

Bild vergößern Wer auf sich aufmerksam machen möchte, kommt an den sozialen Medien nicht mehr vorbei. Bei Facebook gehört in Potsdam vor allem der Filmpark Babelsberg zu den Spitzenreitern. Am Ende des Rankings: das Potsdam Museum. Foto: A. Klaer

Facebook, Twitter, Instagram: Wie Potsdamer Institutionen in sozialen Netzwerken auftreten – und wie viele Menschen ihnen folgen.

Potsdam - Eine gute Internetseite ist heutzutage längst ein Muss. Doch wie sieht es mit Social Media aus – Facebook also, Twitter, Youtube oder Instagram? Viele Potsdamer Einrichtungen haben den Nutzen erkannt und informieren in den sozialen Netzwerken über ihre Arbeit und werben für Veranstaltungen. Manche zeigen dort auch ein sehr sympathisches Profil. Andere hingegen veröffentlichen ihre Nachrichten unregelmäßig oder gar nicht per Social Media. Die PNN geben einen Überblick über das, was unter #Potsdam im Netz zu finden ist.

SCHLÖSSERSTIFTUNG

Eine neue Ausstellung in Sanssouci? Der Blick auf das Rheinsberger Schloss vom anderen Ufer bei Sonnenuntergang? Ein Spaziergang mit Gartendirektor Michael Seiler? Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) macht in puncto Social Media alles richtig: Auf Facebook laden die Macher schöne Fotos mit Hintergrundinformationen hoch, auf Instagram suchen sie mittels Hashtags – also dem Rautezeichen #, das Schlagworte kennzeichnet – nach ihren Besuchern und reposten deren schönste Fotos. Auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter werden passende Artikel getwittert und auf Fragen und Anregungen anderer Nutzer wird reagiert. 944 Facebook-Fans, 1042 Twitter-Follower und 543 Instagram-Abonnenten sind der Lohn für diese Arbeit.

UNIVERSITÄTEN UND HOCHSCHULEN

Sofort ins Auge fallen die jüngsten Bewertungen auf der Facebook-Seite der Universität Potsdam: Überfüllte Prüfungsämter oder einen Mangel an motivierten Dozenten beklagen die Studenten. Das tut der Beliebtheit der Seite aber keinen Abbruch: Fast 18 000 Fans verfolgen die Posts der Uni, die über aktuelle Veranstaltungen, Stipendien oder aktualisierte Vorlesungsverzeichnisse informieren. Auch auf Twitter gibt es mehrmals täglich Updates. Schade: Die Interaktion zu den Nutzern der Kanäle fehlt. Besonders schön macht sich auch der Instagram-Account mit Bildern der Gebäude oder allgemeinen Neuigkeiten – 1403 Abonnenten hat die Uni dort, für den Fotodienst eine stattliche Anzahl.

Über schlechte Bewertungen kann die Potsdamer Fachhochschule zumindest in letzter Zeit nicht klagen. Die Macher der Seite versorgen ihre 2089 Facebook-Fans mit universitären Veranstaltungstipps oder dem Hinweis, die nächste Kneipentour durch Potsdam nicht zu verpassen, posten Bilder neuer Professoren oder Fotos von Ausstellungen, die FH-Studenten organisiert haben. Den gleichen Inhalt gibt es für 586 Twitter-Follower.

Mehr als 5000 Fans hat auch die Filmuni Babelsberg auf Facebook, die daneben Instagram und Twitter fleißig bespielt. Wo man die Werke der Studenten sehen kann, eine Stellenausschreibung oder ein schöner Sonnenuntergang – das sind die Inhalte der Posts und Tweets. Übrigens: Auch das Bildungsforum informiert über aktuelle Veranstaltungen, Ausstellungen oder gibt Tipps – es hat 304 Facebook-Likes, bei Twitter hat es nur bislang 71 Follower.

STADTVERWALTUNG

Die Stadtverwaltung Potsdam hat sich unter dem Namen „Potsdam.de“ Profile auf vielen sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Youtube angelegt – und bespielt diese fleißig. 2921 Nutzer verfolgen aktuell die Geschehnisse in der Landeshauptstadt auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung: Veranstaltungen, schöne Fotos zu aktuellen Anlässen oder interessante Artikel anderer Seiten werden gepostet. Bei Twitter sind 2318 Nutzer an den Aktionen Potsdams interessiert, dort gibt es mehrmals täglich Updates. Sogar einen Youtube-Kanal mit sehr schönen und professionellen Videos bietet die Stadt an – leider erreicht dieser kaum Bürger. Vielleicht sollte man die Videos auch mal auf Facebook posten? Manko: Politisches kommt auf den Social Media-Kanälen kaum zur Sprache.

LANDESREGIERUNG

Der gute Wille ist nur beim Ministerium für Finanzen des Landes Brandenburg vorhanden: Interviews mit Politikern, Fotos von der Einweihung des Oranienburger Erweiterungsbaus oder mal ein Video aus dem Bundesrat – fast täglich werden auf der Facebook-Seite für rund 1500 Fans Informationen verbreitet. Andere Institutionen – etwa die Staatskanzlei – sind nicht vertreten.

STADTWERKE

Gähnende Leere – dies erwartet Besucher der Facebook-Seite der Stadtwerke Potsdam. Immerhin 262 Facebook-Nutzer haben dennoch auf „Gefällt mir“ geklickt. Auf aktuelle Infos wartet man jedoch vergeblich: Bei Verkehrsbehinderungen oder spannenden Enthüllungen wie der des Bad-Namens sollte man sich nicht unbedingt auf die Social Media-Präsenzen stürzen. Zu aktuellen Veranstaltungen wird aber immerhin der Twitter-Account für 1118 Follower bespielt. Auf Facebook posten Azubis unter „@swp.ausbildung“ freie Ausbildungsstellen oder Veranstaltungstipps – auf diesem Kanal wurde etwa das Stadtwerkefest beworben.

FEUERWEHR & POLIZEI

Wer die Facebook-Seite der Potsdamer Feuerwehr anklickt, wird auch nicht fündig, freut sich aber sicherlich über die lobenden Bewertungen, die Besucher der Seite abgegeben haben. (Besonders originell: „Immer, wenn es brennt, sind sie schnell zur Stelle.“) Auch bei Twitter sucht man die Potsdamer Feuerwehr vergeblich. Etwas mehr Aktion bietet da schon der Twitter-Kanal der Polizei: Mindestens einmal täglich gibt es eine aktuelle Suchanzeige, eine Brand- oder Einbruchsmeldung oder einen Zeugenaufruf. Wer genauer hinschaut, wird das Fehlen von Hashtags bemerken: Die Tweets werden automatisch von Facebook in den Twitter-Kanal gezogen. Bei Facebook sind die Beamten unter dem etwas sperrigen Namen „Aktuelle Meldungen der Polizei Potsdam (PolizeiNews Potsdam)“ zu finden, fast 5000 Fans verfolgen die Meldungen, die direkt auf die Seite der Polizei Brandenburg weiterleiten.

PRO POTSDAM

532 Fans auf Facebook und 439 Follower bei Twitter – wenn man bedenkt, dass es sich bei Pro Potsdam um die kommunale Bauholding samt Vermieter Gewoba handelt, eine gute Bilanz. Die Posts sind aktuell und berichten von Nachwuchsaktionen und Veranstaltungen oder stellen die Teilnehmer des Förderwettbewerbs vor. Der Youtube-Kanal wird selten, aber mit qualitativ hochwertigen und interessanten Videos bespielt. Die „Wohnung der Woche“ wurde in der jüngsten Zeit nur einmal und mitnichten wöchentlich gepostet – die wäre sicherlich Garant für noch mehr Follower.

FILMPARK POTSDAM

Der Filmpark Babelsberg ist auf allen Social Media-Kanälen sehr aktiv – vor allem auf Facebook hat er eine beachtliche Fanzahl von 29 169 (Stand Montag 24. Oktober, 15 Uhr). Sicherlich liegt das auch daran, dass in regelmäßigen Abständen schicke Fotos der „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Stars gepostet werden. Aktuell werden die Horrornächte mit eher furchteinflößenden Fotos beworben – und es wird gleich mal darauf hingewiesen, dass man sich von den Angst verbreitenden Horror-Clowns distanziert. Der Twitter-Account lebt von den automatischen Tweets via Facebook – und hat daher weniger Fans, um genau zu sein 650.

BUNDESSTIFTUNG BAUKULTUR

673 Facebook-Fans hat die Bundesstiftung Baukultur, die ihren Sitz in Potsdam hat. Diese werden über interessante Veranstaltungen in Potsdam oder das Erscheinen des Baukulturberichts informiert. Auf Twitter ist die Stiftung erst seit wenigen Monaten vertreten, sie hat jetzt mehr als 60 Follower.

GEDENKSTÄTTEN

Besucher des Internetauftritts der Gedenkstätte Ehemaliges KGB-Gefängnis Leistikowstraße fällt gleich der große Button ins Auge: „Besuchen Sie uns auf unserer Facebook-Seite!“ Schon fast 200 Nutzer folgten der Aufforderung und werden nun über Ausstellungen, Artikel in der Presse oder Sonderführungen in dem ehemaligen Untersuchungsgefängnis informiert. Das einstige Stasi-Gefängnis Lindenstraße hält es ähnlich und informiert auf Facebook zu Veranstaltungen.

MUSEEN

Das Potsdam Museum hat die Social Media-Kanäle noch nicht für sich entdeckt. Dabei hat selbst der Förderverein einen eigenen Facebook-Auftritt mit immerhin 565 Fans. Auf Updates müssen diese aber oft vergeblich warten. Das Museum Barberini hingegen – noch nicht einmal eröffnet – bespielt Facebook, Youtube, Instagram und Twitter. Auch das Kulturhaus Rechenzentrum ist mit 951 Facebook-Fans gut dabei: Veranstaltungen, viele Fotoalben und auch die Ankündigung einer Social Media-Pause im Sommer finden sich dort. Villa Schöningen? Fehlanzeige in Social Media. Der Gewinner ist das Filmmuseum: Nicht nur ist die Followerzahl mit 1990 auf Facebook beziehungsweise 692 auf Twitter am höchsten in der Kategorie Museum. Die Posts sind auch aktuell und ansprechend.

IHK POTSDAM

Wo dürfen Lieferwagenfahrer am Reformationstag in der Hauptstadtregion fahren? Warum finden die Schweden das „Welcome Integration Network“-Center der IHK interessant? Über solche Fragen informiert die IHK Potsdam mit Links auf ihrer Facebook-Seite 581 Fans, mehr als 2000 User brüsten sich im Übrigen damit, schon mal „hier“, sprich in der Breiten Straße 2a-c, gewesen zu sein. Auf Twitter werden 1700 Follower mit schönen Fotos und Wirtschaftsnews versorgt.

THEATER & KINO

Das Hans Otto Theater informiert über den aktuellen Spielplan oder empfiehlt den etwas mehr als 2000 Facebook-Fans von Zeit zu Zeit eine Rezension. Die Thalia Programmkinos haben als jüngst zum besten Kino Deutschlands gekürtes Filmtheater sogar mehr als 3500 Fans. Die gleichen Inhalte gibt es auf Twitter für gut 300 Follower.

SPORT

Die bekanntesten Potsdamer Sportvereine 1. FCC Turbine Potsdam und SV Babelsberg 03 haben verständlicherweise auch in den sozialen Netzwerken beeindruckende Fanzahlen: Turbine Potsdam hat derzeit 20 473 Facebook-Fans (Stand Montag 24. Oktober, 15 Uhr) und 5045 Twitter-Follower sowie 2708 Instagram-Abonnenten. Selfies der Spielerinnen in der Kabine kommen ebenso gut an wie aktuelle Turniererfolge. SV Babelsberg hat ähnlich hohe Followerzahlen: 15 262 Facebook-Fans, 1248 Instagram-Abonnenten und 2096 Twitter-Follower. Auf den Präsenzen des Vereins wird momentan ein neuer Schiedsrichter gesucht, außerdem gibt es Ankündigungen zu Spielen und anderen Veranstaltungen. Auch der Olympiastützpunkt Brandenburg ist vertreten, beschränkt sich aber auf Facebook und hat dort 2147 Fans.

Diese Liste könnte natürlich noch weiter geführt werden. Welche weiteren Auftritte in den sozialen Netzwerken von Potsdamer Institutionen sollte man darüber hinaus kennen? Und gibt es Potsdamer Privatpersonen, die über spannende Dinge twittern, facebooken oder tolle Fotos auf Instagram posten? Schreiben Sie uns an leserpost@pnn.de!