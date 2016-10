Potsdam Agenda : Was diese Woche wichtig wird

Potsdam und Sansibar-Stadt sollen Städtepartner werden, am heutigen Montag besucht deshalb eine Delegation aus Sansibar die Landeshauptstadt. Außerdem wird das zehnjährige Bestehen des Katjes-Werks in der Wetzlarer Straße gefeiert und die Potsdamer Paralympioniken geehrt.

Besuch aus Sansibar

Am heutigen Montag begrüßt Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) eine Delegation aus Sansibar im Stadthaus. Zwischen Sansibar-Stadt und der Landeshauptstadt besteht bereits eine Klimapartnerschaft, die zur Städtepartnerschaft entwickelt werden soll. Sansibar-Stadt ist Regierungssitz des halbautonomen Inselstaates Sansibar im ostafrikanischen Tansania und hat gut 200 000 Einwohner.

Treffen der Wohnungswirtschaft

Der Verein der europäischen Wohnungsunternehmen Eurhonet trifft sich am Mittwoch zur Jahreshauptversammlung in den Räumen der städtischen Pro Potsdam in der Pappelallee. In Eurhonet haben sich nach eigenen Angaben 32 öffentliche Wohnungsunternehmen aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien und Schweden zusammengeschlossen. Die Pro Potsdam ist eines von acht deutschen Mitgliedern.

Zehn Jahre Katjes-Werk

Das Katjes-Werk in der Wetzlarer Straße feiert am Mittwoch sein zehnjähriges Bestehen. Der Betrieb ist einer von drei Produktionsstandorten in Deutschland, jährlich werden dort mehr als eine Milliarde Bonbons produziert. In dem Werk werden rund 75 Mitarbeiter beschäftigt.

Paralympioniken werden geehrt

Die Teilnehmer der Paralympics in Rio de Janeiro werden am Donnerstag von Oberbürgermeister Jakobs (SPD) im Stadthaus begrüßt. Sie tragen sich ins Goldene Buch der Landeshauptstadt ein.

Frauenbrücke-Preis wird verliehen

Der diesjährige Frauenbrücke-Preis für die innere Einheit Deutschlands wird am Freitag im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte Am Neuen Markt verliehen. Der Verein Frauenbrücke Ost-West wurde 1992 gegründet, Schirmherrin war auch die damalige brandenburgische Sozialministerin Regine Hildebrandt (SPD).