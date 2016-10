05.10.2016

Potsdam : Wist und „Sputnik“ für Buchhandlungspreis nominiert

Bild vergößern Carsten Wist vom "Literaturladen Wist" darf sich auch in diesem Jahr Hoffnungen machen, den Deutschen Buchhandlungspreis zu gewinnen. Foto: A. Klaer

Zwei Potsdamer Buchläden sind für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert. Der "Literaturladen Wist" wurde bereits 2015 ausgezeichnet.

Potsdam - Im letzten Jahr gehörte er zu den Gewinnern, jetzt könnte er seinen Erfolg wiederholen: Der Potsdamer Buchhändler Carsten Wist ist in diesem Jahr erneut für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert worden. Und mit dem Buchladen „Sputnik“ in der Charlottenstraße hat es noch ein weiteres Potsdamer Geschäft auf die Liste der Nominierten geschafft. Die Preisverleihung findet am heutigen Mittwochabend in Heidelberg statt. Im vergangenen Jahr war der „Literaturladen Wist“ als „besonders herausragende Buchhandlung“ mit einer Prämie von 15 000 Euro bedacht worden.

Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ehrt Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) inhabergeführte Buchhandlungen mit Sitz in Deutschland, die ein „literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, die innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung engagieren“. Die Preise werden in drei verschiedenen Kategorien verliehen. Die drei besten Buchhandlungen Deutschlands bekommen eine Prämie von 25 000 Euro, weitere bis zu fünf Buchhandlungen, die aus dem Kreise der Nominierten „besonders herausragen“, erhalten je 15 000 Euro. Immerhin noch je 7000 Euro bekommen weitere bis zu 100 hervorragende Buchhandlungen.

Mit der Verlagsbuchhandlung „Ehm Welk“ aus Angermünde ist noch ein drittes Buchgeschäft aus Brandenburg unter den Nominierten.