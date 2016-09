29.09.2016

Polizeibericht für Potsdam : Babelsberg: Auto in Flammen

Am Mittwochabend hat ein Auto in der Babelsberger Benzstraße gebrannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Babelsberg - Am Mittwochabend hat in der Benzstraße ein Audi gebrannt. Der Brand wurde um 21.23 Uhr der Polizei gemeldet. Personen seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, auch Gebäude seien durch den Brand nicht beschädigt worden, wie eine Polizeisprecherin den PNN sagte. Allerdings wurde ein anderes Auto, das daneben stand, auch in Mitleidenschaft gezogen.

Der Gesamtschaden soll sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.