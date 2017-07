WOCHENENDTIPPS

Ein essbares Labyrinth, ein heißes Geheimnis und schnelle Flieger

Summer in the city. Beim Sommerfest im Galeriegarten mit Künstlern, Nachbarn und Freunden gibt es einen Kunst- und Trödelmarkt, Künstler malen mit Kindern, abends wird der Grill angemacht und verschiedene Bands spielen live – zum Zuhören, Schauen und Tanzen. Samstag ab 13 Uhr im Galeriecafé Matschke, Alleestraße 10.

Exotisches am Seeufer. Celeste Sirene, die Kammermusikgruppe um die Gambistin Christiane Gerhardt, gestaltet am Samstag um 19 Uhr ein Sommer-Sonderkonzert im Kammermusiksaal Havelschlösschen in Klein Glienicke. Celeste Sirene und das Jaye Consort, erweitert mit Percussion, Trompete, Theorbe, Gitarre und Santur, spielen Musik von Marin Marais, Claudio Monteverdi, Bartolotti, Guidon, J. Gerhardt und anderen. Anfahrt: Waldmüllerstraße 3 a, 14482 Potsdam.

Kahnfahrt mit Kalinka. Der russischen Seele lässt sich auch in einem Spreewaldkahn nachspüren. Für die „Russische Nacht“ legt der Kahn Samstagabend um 20 Uhr ab, auf dem Wasser gibt es dann russische Livemusik von Folklore bis Klassik, und Tanz von „Kalinka“ bis Glitzertrash. Abfahrt: Hafen 1/Schlossinsel, Ernst-von-Houwald-Damm 15, 15907 Lübben. Karten kosten 17 bis 35 Euro.

Hier gehen die Drachen in die Luft. Am Samstag beginnt auf dem Flugplatz Altes Lager bei Niedergörsdorf die Internationale Deutsche Meisterschaft im Drachenfliegen. Vom 22. bis 29. Juli gehen mehr als 80 Piloten aus dem In- und Ausland an den Start, darunter internationale Spitzenpiloten und Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft. Gestartet wird per UL-Schlepp in Altes Lager, dann gilt es, einen Flug, meist um die 100 Kilometer, mit diversen Tagesaufgaben schnellstmöglich zu absolvieren. Anfahrt: Sonderlandeplatz Altes Lager,

Zum Vorwerk 1, 14913 Niedergörsdorf, Ortsteil Altes Lager.

Nicht nur für Frauen. „Auf den Kopf gestellt“ heißt das 2016er-Album von Roland Kaiser. Auch daraus singt er beim Open-Air in Spremberg: Pop, Schlager und Balladen, Altes und Neues aus dem sympathischen deutschen Unterhaltungsregal. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, die Karten kosten 47,50 Euro. Adresse: Freilichtbühne Spremberg, Bahnhofstraße, 03130 Spremberg.

Feldforschung. Der Regen der vergangenen Wochen war wunderbar, der Mais steht hoch. Für das Maislabyrinth in Storkow ist das sehr vorteilhaft, in diesem Jahr dürfte die Suche nach dem Ausgang aus dem pflanzlichen Irrgarten besonders schwierig werden. Auf 20 000 Quadratmetern Labyrinth sind zudem acht Stempelstationen zu finden und beim Maisquiz acht Fragen zu Region und Landwirtschaft zu beantworten. Unter den Gewinnern werden tolle Preise verlost. Ab Samstag im Irrlandia, Lebbiner Straße 1 in 15859 Storkow (Mark).

Die Wahrheit über Napoleon und Luise. Über das Treffen zwischen Königin Luise und Napoleon gibt es viele Gerüchte. Im preußisch-französischen Krieg soll sie 1807 mit ihrem Charme den Besatzer-Kaiser besänftigt haben – in einem Vier-Augen-Gespräch. War es so? Schauspielerin Inka Pabst wird am Samstag um 18.30 im Jagdschloss Grunewald als „Luise“ das Geheimnis lüften. 15, ermäßigt 12 Euro kostet der Eintritt inklusive Schlossbesichtigung im Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100 (am Grunewaldsee), 14193 Berlin.

Leinwand unter Bäumen. „Willkommen bei den Sch’tis“ heißt der erste Film der Freiluftkinosaison im Garten der Scholle 34 in der Geschwister-Scholl-Straße 34. Filmbeginn am Freitagabend ist um 21.30 Uhr, Getränke und Futter werden vom Foodtruck angeboten. Der Eintritt beträgt 6 Euro. spy