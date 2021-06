Photographie und Impressionismus, abstrakte Kunst nach 1945 und Surrealismus: Das werden 2022 die großen Themen am Museum Barberini sein. Von Lena Schneider mehr

Was das Museum Barberini 2022 vorhat

Landesregierung informiert über Öffnungsschritte + Ministerin Ernst: Maskenpflicht an Oberschulen auch nach Ferien + Große Nachfrage nach digitalen Impfpässen + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Henri Kramer, Christian Müller, Sabine Schicketanz, Marco Zschieck mehr

Für das neue Wohn- und Geschäftskarree am Alten Markt hat die Bauphase begonnen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant - und auch danach wird weitergebaut. Von Henri Kramer mehr

In der Potsdamer Mitte geht’s voran

In Potsdams Innenstadt brach in einigen Haushalten am Dienstag die Trinkwasserversorgung zusammen. Zudem musste eine Abfahrt der Nutheschnellstraße gesperrt werden. Von Christian Müller mehr