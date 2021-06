Einige Kneipen in Potsdam übertragen Spiele. Frühestens ab 21. Juni soll es auf dem Luisenplatz oder am Lustgarten Public Viewing geben. Von Erik Wenk mehr

Für das neue Wohn- und Geschäftskarree am Alten Markt hat die Bauphase begonnen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant - und auch danach wird weitergebaut. Von Henri Kramer mehr

In der Potsdamer Mitte geht’s voran

In Potsdams Innenstadt brach in einigen Haushalten am Dienstag die Trinkwasserversorgung zusammen. Zudem musste eine Abfahrt der Nutheschnellstraße gesperrt werden. Von Christian Müller mehr