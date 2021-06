Anwohner und Naturschützer wollen gegen die geplante Radverbindung nach Krampnitz vorgehen, denn sie soll durch ein Schutzgebiet führen. Oberbürgermeister Schubert kündigt externen "Stresstest" an. Von Henri Kramer mehr

Bauer kündigt Klage gegen Radschnellweg an

Vorhandene Flächen in Potsdam reichen bald nicht mehr aus für den Bedarf an neuem Wohnraum. Krampnitz birgt ein zusätzliches Risiko. Von Marco Zschieck mehr

Star-Architekt Daniel Libeskind soll ein Hochhaus am Filmpark entwerfen. Die Stadt soll auf einen Wettbewerb verzichten. Doch die Pläne bekommen Gegenwind aus dem Rathaus und von Stadtverordneten. Von Marco Zschieck mehr

Uckermark mit bundesweit niedrigster Inzidenz + Brandenburg will Lockdown nach 15. Juni beenden + Vier Neuinfektionen in Potsdam + Barberini bietet wieder Schulführungen an + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Henri Kramer, Christian Müller, Sabine Schicketanz mehr