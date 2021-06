Die Corona-Pandemie wird dort besonders zur Belastung, wo es ohnehin Schwierigkeiten gibt. Der Jahresbericht des Büros für Chancengleichheit zeigt, was getan wurde und was noch zu tun ist. Von Marco Zschieck mehr

Ein Mann soll zwei Passagierinnen in einem Linienbus vom Stern in Richtung Babelsberg belästigt haben. Eine 14-Jährige rief die Polizei. Die sucht nun nach weiteren Zeugen. Von Jana Haase mehr

Exhibitionist in Linienbus am Stern

Die Lit:potsdam findet statt – und zwar ganz analog. Die Künstlerische Leiterin Karin Graf über das Programm und Literatur in Ausnahmezeiten. Von Lena Schneider mehr

Auch die Völker des Ex-„Bild“-Chefredakteurs Kai Diekmann werden untersucht. Akute Gefahr besteht nicht. Der letzte Fall von Faulbrut in Potsdam liegt Jahre zurück. Von Marion Kaufmann mehr

Beim Potsdamer Sozialträger Neverland rumort es, in harschem Ton hat die Geschäftsführerin nun das Ende diverser Arbeitsverhältnisse angekündigt. Von Henri Kramer mehr

Die CDU-Bewerberin startet am Montag in den Wahlkampf. Im Promi-Wahlkreis 61 tritt Ludwig als „Die von hier“ an. Eine andere Möglichkeit bleibt ihr nicht. Ein Kommentar. Von Marion Kaufmann mehr