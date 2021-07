Viele Sonntagsreden, kaum Ertrag: An Deutschlands Schulen fehlen weiter Luftfilter - daher rücken zwei andere Optionen in den Fokus, Schulen offen zu halten. Von Georg Ismar, Heike Haarhoff mehr

Das Fraunhofer-Institut will bundesweit die Immunforschung stärken. Potsdam ist einer von vier Standorten der neuen Strategie. Noch in diesem Sommer geht ein neues Zentrum in Golm an den Start. Von Sandra Calvez mehr