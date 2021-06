Mehr zu Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Mit Tagesspiegel Plus starten die Potsdamer Neueste Nachrichten und der Tagesspiegel in ein neues digitales Zeitalter. Worum es geht. mehr

Die AfD in Sachsen-Anhalt zog nur wenige Protestwähler an, sagt der Potsdamer Politikwissenschaftler Gideon Botsch. Er sieht das Risiko, dass die AfD im Osten einmal stärksten Kraft werden kann. Von Jan Kixmüller mehr

Ein Politikforscher erklärt, wer die AfD-Wähler in Sachsen-Anhalt sind

Brandenburgs Forschungsministerin Manja Schüle (SPD) über neue Studentenwohnheime für Potsdam und die Lehre in der Coronakrise. Von Marco Zschieck mehr

Es ist ein Wahrzeichen der Brandenburger Straße in Potsdam. Jetzt musste das Keramik-Ensemble Familie Grün erneut vorsichtig repariert werden. Von Henri Kramer mehr

Die Woche startet in der Mark mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag kann es in Teilen des Landes ungemütlich werden. Von dpa mehr