Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen bei stabiler Lage + Musikfestspiele Potsdam Sanssouci vor Publikum + Brandenburg hebt Impf-Priorisierung am Montag auf + Inzidenz in keiner märkischen Region über 30 + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Henri Kramer, Christian Müller, Sandra Calvez mehr