Brandenburgs Schulen und Hochschulen kehren weiter zu mehr Normalität zurück. Impfungen für Schüler ab zwölf Jahren sind theoretisch ab Montag möglich, aber nicht in den Impfzentren. Von Marion Kaufmann mehr

Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen bei stabiler Lage + Musikfestspiele Potsdam Sanssouci vor Publikum + Brandenburg hebt Impf-Priorisierung am Montag auf + Inzidenz in keiner märkischen Region über 30 + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Henri Kramer, Christian Müller, Sandra Calvez mehr