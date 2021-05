Mehr zu Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Mit Tagesspiegel Plus starten die Potsdamer Neueste Nachrichten und der Tagesspiegel in ein neues digitales Zeitalter. Worum es geht. mehr

In der Weihnachtszeit 2017 landete eine Paketbombe des DHL-Erpressers in Potsdam. Mehr als drei Jahre später hat sich der Täter gestellt. Von Alexander Fröhlich mehr

Am BER ist ein ehrlicher Neustart nötig

An zehn Haltestellen will die Stadt über den Verkehrsbetrieb Zigarettenkonsum einschränken. Von Henri Kramer mehr

Wer mit Covid im Krankenhaus lag, für den ist der Weg zurück in das gewohnte Leben oft weit. Das Oberlin-Rehazentrum hat eine ambulante Therapie für Post-Covid-Patienten gestartet - das erste derartige Angebot in Potsdam. Von Jana Haase mehr

Der Bauausschuss stimmt für die Erweiterung der Universität in Golm. Die Politik arbeitet auch am Erhalt des Kitabauernhofs in Groß Glienicke. Von Marco Zschieck mehr