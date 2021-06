Endlich kann es losgehen, die ersten Freibäder öffnen am Donnerstag - mit Hygienekonzept. Wer im Freibad Kiebitzberge schwimmen möchte, muss sich noch einen Tag gedulden. Von Lukas Dubro, Silke Nauschütz mehr

Freibad in Kleinmachnow öffnet am Freitag

Schwimmbäder und Kinos, Hotels und Restaurants, Veranstaltungen und private Feiern: Brandenburg lockert am Donnerstag und am 11. Juni die Corona-Regeln in vielen Bereichen. Der Überblick. Von Sandra Calvez mehr