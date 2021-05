Der SPD-Kanzlerkandidat und Potsdamer Bundestagsdirektkandidat Olaf Scholz besuchte das Oberlinhaus. Die Ermittlungen nach dem Gewaltverbrechen dauern an. Von Jana Haase mehr

B.1.617.2 hat wahrscheinlich „wesentlich“ zum katastrophalen Verlauf der Pandemie in Indien beigetragen. Inzwischen kursiert die Virusvariante in 40 Ländern – auch in Deutschland. Von Sascha Karberg mehr