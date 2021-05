Am 1. Mai 1951 erscheinen die Brandenburgischen Neuesten Nachrichten erstmals als Zeitung der Blockpartei NDPD. Ihre Historie bis zur heutigen PNN spiegelt auch den Wandel in Politik und Gesellschaft wider. Von Carsten Holm mehr

In Potsdam kamen rund 100 Menschen zur DGB-Kundgebung am Bassinplatz. Die Veranstaltung sei störungsfrei verlaufen, so die Polizei. Von Anna Kristina Bückmann mehr