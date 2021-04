Kein Impfstoff mehr für Impfstelle am Klinikum + Jetzt mehr als 100.000 Infektionen in der Mark + Inzidenz in Potsdam-Mittelmark knapp unter 100 + Schulschließungen in Cottbus und zwei Kreisen + Impfungen für Feuerwehrleute und alle über 60-Jährigen + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Christian Müller, Henri Kramer, Sabine Schicketanz, Sandra Calvez mehr