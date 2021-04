Im Dezember 2017 musste der Weihnachtsmarkt in Potsdam wegen einer Paketbombe teilweise geräumt werden. Hat die Polizei jetzt den Täter im Visier? Von Christian Müller mehr

Am heutigen Freitag stellt das Potsdamer Rathaus einen Baumschadensbericht vor. Einige Befunde für die hunderttausenden Bäume in der Stadt klingen bedrohlich. Von Henri Kramer mehr

Tausende Bäume in Potsdam durch Trockenheit bedroht

Ferienhaus in Golm in Brand

Das Motto des Localize-Festivals 2021 lautet „Begegnungen“. Es will im August den Park Babelsberg erkunden und fragt: Wie funktioniert gesellschaftliches Miteinander? Von Lena Schneider mehr

Hasso Plattner gestaltet gemeinsam mit Stadt und Stadtwerken den Hang am Brauhausberg für vier Millionen Euro neu – in Anlehnung an den DDR-Entwurf mit Brunnen und Spielplatz. Von Sandra Calvez mehr