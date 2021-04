Brandenburg übernimmt Bundesnotbremse + 557 Neuinfektionen in der Mark - neun Todesfälle + Strengere Regeln in Potsdam in Kraft + Inzidenz in zwei Kreisen unter 100 + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Christian Müller, Henri Kramer, Sabine Schicketanz, Sandra Calvez mehr