Die Inzidenz liegt den zweiten Tag in Folge über 100, aber mit leicht abnehmender Tendenz. Einen bemerkenswerten Vorschlag zum Kampf gegen Corona macht die Potsdamer FDP. Von Henri Kramer mehr

Der 49-jährige Vater des Mädchens steht im Verdacht, seiner Tochter getötet zu haben. Sie wurde am Sonntagabend in einem Wohnhaus in Brandenburg gefunden. Von Sandra Dassler mehr