Vom 23. bis zum 26. April wird das Potsdamer Tramnetz in einen Nord- und Südteil zerschnitten. Dazwischen fahren Ersatzbusse. Danach soll es für Autofahrer eine Verbesserung am Hauptbahnhof geben. Von Marco Zschieck mehr

Tramnetz in Potsdam wird geteilt

Zur Erinnerung an einen am 31. März getöteten Radfahrer stellt der ADFC am Samstag ein Geisterrad auf. Ein Lastwagenfahrer hatte den 51-Jährigen offenbar beim Abbiegen übersehen. Von Erik Wenk mehr