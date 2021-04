Die Inzidenz liegt den zweiten Tag in Folge über 100, aber mit leicht abnehmender Tendenz. Einen bemerkenswerten Vorschlag zum Kampf gegen Corona macht die Potsdamer FDP. Von Henri Kramer mehr

Das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark meldete am Dienstag nur wenige Neuinfektionen. Dafür wurden erneut Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen verzeichnet. Von Sarah Stoffers mehr

Kreis mit sinkender Inzidenz und Fällen in Schule und Kita

Zwei Gleise für Tramtrasse an Roten Kasernen ab 2024

Stadtpolitik will mehr Gedenkorte zur NS-Zeit im Stadtbild. Digitale Karte gefordert. Von Henri Kramer mehr

Eine deutsches Forschungsteam hat in 3,5 Milliarden Jahre altem Gestein organische Spuren entdeckt. Demnach gab es bereits zu dieser Urzeit mikrobielles Leben. Von Jan Kixmüller mehr

Erstmals Spuren in Mineralien gefunden

Am Sonntag war ein fünfjähriges Mädchen tot in einem Wohnhaus gefunden worden. Nun ist der Vater in Haft. Von Silke Nauschütz mehr