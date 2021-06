Bisher 61 Fälle der Delta-Variante in der Mark

Unter bundesweiter Aufmerksamkeit startete vor fünf Jahren das Refugee Teachers Program in Potsdam. Viele Absolventen sind heute enttäuscht, denn kaum einer hat in Brandenburg eine Lehrerstelle erhalten. Von Sandra Calvez mehr

Geflüchtete Lehrer in der Sackgasse

Obwohl der Potsdamer TV-Moderator im Frühjahr an Covid-19 erkrankt war, wurde Jauch schon geimpft? Diese Nachricht verbreitete das Bundesgesundheitsministerium. Ein Fehler. Von dpa mehr

Bisher 61 Fälle der Delta-Variante in der Mark + Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkws tritt wieder in Kraft + Vier märkische Kreise mit Inzidenz von Null - auch in Potsdam-Mittelmark + Illegale Wald-Partys aufgelöst + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Henri Kramer, Christian Müller, Sabine Schicketanz mehr