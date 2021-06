Der Junge ertrank am Montag im Großen Lienewitzsee in Michendorf. Rettungskräfte hatten ihn nach einer Suchaktion leblos aus dem Wasser geborgen. Von Anna Kristina Bückmann mehr

Inzidenz für Brandenburg bei 3,3 + Gute Abi-Noten trotz Pandemie + Keine Neuinfektion in der Landeshauptstadt + Rund 300 Menschen in Brandenburg an Covid-19 erkrankt + Die aktuelle Lage im Überblick. Von Henri Kramer, Christian Müller, Sabine Schicketanz mehr