Ab Donnerstag sind weitere Öffnungen in Kultur, Gastro und Sport möglich. Nicht überall wird davon Gebrauch gemacht. Besonders die mitunter geltende Testpflicht stößt auf Kritik. Von Erik Wenk, Lena Schneider mehr

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 36,8 – wieder mehr Neuinfektionen + Fast die Hälfte der Deutschen will nach Pandemie Maske tragen + Kekulé erwartet Welle im Herbst + Der Newsblog. Von Sven Lemkemeyer mehr

In der Märkischen Schweiz tut sich was. Zuwanderer öffnen Hotels, bauen hölzerne Räder und schmieden mit Alteingesessenen Pläne. mehr

Mehr zu Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Mit Tagesspiegel Plus starten die Potsdamer Neueste Nachrichten und der Tagesspiegel in ein neues digitales Zeitalter. Worum es geht. mehr

Schwimmbäder und Kinos, Hotels und Restaurants, Veranstaltungen und private Feiern: Brandenburg lockert am 3. und am 11. Juni die Corona-Regeln in vielen Bereichen. Der Überblick. Von Sandra Calvez mehr